3月生肖運勢／牛工作有新挑戰、龍認識新對象、1類人有偏財運

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

屬鼠人

本月鼠寶寶，人緣相當不錯，會有許多活動邀約，能夠在此期間增加不少人脈，只要和善應對，或許就能替自己招來貴人，得到許多幫助，另外本月的求知慾也很強，可以多出充實自己，能夠獲得一番成果。

屬牛人

本月牛寶寶，工作上會有新的挑戰，你可要好好努力，只要能夠順利完成任務，勢必會得到上司的肯定，有機會更上一層樓，情感上要多注意伴侶的心情，多多陪伴，千萬不要忽略對方，以免感情變淡。

屬虎人

本月虎寶寶，心情容易有低落的狀況，主要是因為失去目標和方向，你可以多找一些前輩談談，他們會替你帶來指引，讓你重新拾回熱情，在投資方向上，要做中長期的選擇，較能夠在未來獲得不錯的成績。

屬兔人

本月兔寶寶，在飲食上要多做節制，不要暴飲暴食，除了會引發腸胃不適外，更有可能造成體重遽增的狀況，工作上如魚得水，沒有太多的狀況，建議可以多幫助同事，在增加自我聲望的同時，也會獲得好人緣。

屬龍人

本月龍寶寶，有機會認識新對象，但是彼此雙方的價值觀有些不同，需要一些時間磨合，因此不要急著在一起，先多磨合一陣子較佳，在工作上要謹慎一點，盡量不要犯錯，本月上司的情緒較不穩定。

屬蛇人

本月蛇寶寶，在工作上要多注意與同事間的相處，可能會因為自己太過於隨便，或是說話不夠謹慎，而不小心得罪他人，造成不必要的麻煩，在財運上，要克制自己的欲望，不要亂花錢，以免破財。

屬馬人

本月馬寶寶，工作運勢不錯，能夠得到許多人的幫忙，即使遇到麻煩，也會有貴人相助，如果要找工作，可以在這個月多加嘗試，有機會透過他人介紹，找到不錯的工作，感情上較為平淡，沒有過多的發展。

屬羊人

本月羊寶寶，在投資市場上有很不錯的敏銳度，能夠發現先機，找到許多機會，因此可以大膽的投資，能夠在短時間內獲得不錯的利益，工作上要細心一點，容易有丟三落四，或是資料整理上出現遺漏、錯誤的情況。

屬猴人

本月猴寶寶，充滿相當大的動力，在工作上有積極進取的衝勁，做事不會拖泥帶水，但也因為太過於急躁，容易給身邊的人帶來壓力，有時候可以緩一下，情感上則恐有小爭執，用溫和一點的態度處理，事情就不會擴大。

屬雞人

本月雞寶寶，職場上的溝通較不順遂，容易有無法達成共識的情況，要記住不要爭一時之氣，應多聽對方的想法，才能找到平衡點，情感上有桃花出現，能夠透過他人介紹，認識新對象，屆時可要好好把握。

屬狗人

本月狗寶寶，在工作上較為勞累，會有許多事務接踵而來，讓你倍感疲憊，但仍要保持活力，你的每一分付出，都會帶給你收穫，財運上有偏財的好運，可以買幾張彩劵試試，另外也記得要對發票，或許大獎就會從天而降。

屬豬人

本月豬寶寶，在工作職務上可能會有異動的情況，或是接到從未經手過的工作，這時請你不要擔憂，要對自己有信心，因為你一定可以做得很好，身體健康上要多注意湯火，以免有燒燙傷的情形發生。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。