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刀子嘴豆腐心！人超暖卻嘴硬Top3星座…第一名邊碎念邊出手幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家透露刀子嘴豆負心的三個星座。 示意圖／ingimage
星座專家透露刀子嘴豆負心的三個星座。 示意圖／ingimage

嘴上說得難聽又忍不住幫忙！這些星座只是表面冷血實際上熱情又溫暖，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享三個平時說話習慣指責、批評，實際上在表達關愛的星座，建議參考太陽、上升與水星星座。

Top3 天蠍座／天生刀子嘴豆腐心

多數的天蠍座講話直接，但刀子嘴豆腐心，不過Amanda也補充，還有一半是真的比較「腹黑」。日常觀察天蠍座時可以發現，水象星座的他們內心柔軟，雖然平時直言不諱又犀利，但同時是深怕他人看見自己的內心。天蠍座時常叨唸也是因為他們懂得多，所以會出現「恨鐵不成鋼」的心態，不過一切都起源於對身邊朋友的關愛。

Top2 牡羊座／古道熱腸但會開罵

牡羊座擁有滿腔熱情，但說話卻太直接，言語犀利。當朋友哭訴委屈，牡羊座可能直接「開罵」，然而他們一邊罵朋友，卻也一邊為朋友抱不平，想要狠狠地教訓壞人，建議牡羊座在與人溝通時要稍微注意口氣。

Top1 處女座／一邊碎念一邊幫忙

處女座多半急公好義，希望身邊的人都過得很好，希望大家都能發揮最大的本事，所以一看到身邊的人某個點「還可以更好」，處女座就會忍不住出口指正。但在碎碎念同時，處女座擁有非凡的行動力，會直接出手幫忙，幫忙打點好一切。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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