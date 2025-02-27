天有異象「七星連珠」恐發生災禍？ 天文館曬圖打臉

近來網路熱議本周可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師稱將恐有災禍。台北市立天文館曬圖打臉並強調，而是7顆行星將同時出現在日落後的天空，並非特殊天象。

臉書粉專「臺北天文通」則說，這根本就不是「連珠」，拋開張角談連珠，就跟拋開劑量談毒性一樣。「抱歉，你的連珠不是我的連珠」，其實就算是2040年那次的所謂「五星連珠」，在小編看來也不夠連。

天文館解釋，太陽系各行星的軌道都位在黃道面上下7度內，所以無論各行星運行至何處，從地球上看來大致都排列在黃道這條線附近，並非特殊天象，只是有時分列太陽兩側，有時在同側。

天文館舉例，2022年6月底就曾發生過7顆行星同時出現在日出前的東方天空，而且觀察條件更好，肉眼仍只能看到較為明亮的水、金、火、木、土星。

天文館說，當這5顆明亮行星會聚在較小範圍內，形成引人注目的景象，因此古代將5顆行星會聚於30度範圍內稱為「五星連珠」，屬於少見天象，下次將出現在2040年。

天文館直言，但本次行星排列中，位在東西兩側的火星與土星相距達117度，幾近天空的3分之2。在科學上，即使所有行星都集中在同一個方向上，對地球的潮汐力總和也不及太陽和月球的百萬分之一，因此不會造成任何影響。