快訊

走進敘利亞難民營：巴勒斯坦人面目全非的記憶

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

聽新聞
0:00 / 0:00

天有異象「七星連珠」恐發生災禍？ 天文館曬圖打臉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
網路盛傳本周可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師稱將恐有災禍，天文館粉專小編直呼，就算是2040年那次的所謂「五星連珠」，在小編看來也不夠連。圖／取自臉書「臺北天文通」
網路盛傳本周可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師稱將恐有災禍，天文館粉專小編直呼，就算是2040年那次的所謂「五星連珠」，在小編看來也不夠連。圖／取自臉書「臺北天文通」

近來網路熱議本周可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師稱將恐有災禍。台北市立天文館曬圖打臉並強調，而是7顆行星將同時出現在日落後的天空，並非特殊天象。

臉書粉專「臺北天文通」則說，這根本就不是「連珠」，拋開張角談連珠，就跟拋開劑量談毒性一樣。「抱歉，你的連珠不是我的連珠」，其實就算是2040年那次的所謂「五星連珠」，在小編看來也不夠連。

天文館解釋，太陽系各行星的軌道都位在黃道面上下7度內，所以無論各行星運行至何處，從地球上看來大致都排列在黃道這條線附近，並非特殊天象，只是有時分列太陽兩側，有時在同側。

天文館舉例，2022年6月底就曾發生過7顆行星同時出現在日出前的東方天空，而且觀察條件更好，肉眼仍只能看到較為明亮的水、金、火、木、土星

天文館說，當這5顆明亮行星會聚在較小範圍內，形成引人注目的景象，因此古代將5顆行星會聚於30度範圍內稱為「五星連珠」，屬於少見天象，下次將出現在2040年。

天文館直言，但本次行星排列中，位在東西兩側的火星與土星相距達117度，幾近天空的3分之2。在科學上，即使所有行星都集中在同一個方向上，對地球的潮汐力總和也不及太陽和月球的百萬分之一，因此不會造成任何影響。

天文館表示，太陽系7顆行星於本周內將同時出現在日落後的天空，由西向東依序為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星與火星。其中，海王星、天王星為肉眼不可見，水星、土星則因過於接近太陽也難以看見，只有金星、木星與火星抬頭可見，民眾想同時遍賞7顆行星可能得失望了。

天文館預告，除了地球以外的7顆行星，本周將同時現身在日落後西方天空，但只有金星、木星與火星易於觀察，其餘觀賞難度高。圖／台北市立天文館提供
天文館預告，除了地球以外的7顆行星，本周將同時現身在日落後西方天空，但只有金星、木星與火星易於觀察，其餘觀賞難度高。圖／台北市立天文館提供

土星 天文館 火星

延伸閱讀

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

花蓮七星潭看罕見「七星連珠」 228浪漫音樂會登場

殺破狼週運勢／白羊發展新戀情機會高 天秤財運好資產增值

「愛神」金星這兩天將是3年來最亮 錯過再等1年多

相關新聞

天有異象「七星連珠」恐發生災禍？ 天文館曬圖打臉

近來網路熱議本周可見特殊天文奇景「七星連珠」，甚至有命理師稱將恐有災禍。台北市立天文館曬圖打臉並強調，而是7顆行星將同時...

忍不住！最愛抱怨的星座TOP 5 雙子像吐槽、天蠍難忍受、第一名極度敏感

在生活中，總有一些人對各種事情特別敏感，無論是環境、工作還是人際關係，總忍不住發表意見，甚至時常抱怨。他們可能因為追求完美、內心壓力大，或對公平與細節過於在意，而容易產生不滿情緒。本次排行盤點了五個最愛抱怨的星座，他們的抱怨風格各有不同，有些帶著幽默感，有些則犀利直白，看看你身邊的人是否上榜？

皇天不負苦心人！上半年有投資就有回報的Top3星座…牡羊衝第一

努力一定有回報！這些星座上半年把握機會包準事事順心，星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享2025上半年有所收穫的三個星座，建議參考太陽、上升星座。

《甄嬛傳》也重視！二月初二「龍抬頭」 吃7種食物旺財招好運

每年農曆二月初二，民間迎來傳統節日「龍抬頭」，又稱之為「春龍節」、「踏青節」或「挑菜節」。這一節日不僅承載著豐富的文化內涵，更蘊含著古人對自然天象的觀察與對農耕生活的美好期盼。

今天正月晦日送窮、二月二迎富 「告別窮神」必做5事迎接財氣

古人認為，「窮鬼」使人貧困，財富容易流失，若不先送走「窮鬼」，就算努力求財，效果也難顯現。因此，想要財運旺，第一步就是先送窮，才能迎來富貴。谷帥臻老師表示，「送窮」的習俗源於漢代，又稱「晦日送窮」、「送窮船」 或 「破五窮」。歷史文獻《荊楚歲時記》記載：「正月晦日乃是『送窮日』，二月二日則為迎富日。」宋代文獻也提到：「俗以正月廿九日送窮，二月二日迎富。」

每日星座運勢／處女多閱讀財務的書 增強市場判斷

2025-02-27牡羊座短評：學會尋找生活中的側重點。【整體運】愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。