「頭牙不拜？尾牙空空」周六逢土地公生日…求財水、錢母一次看
農曆二月初二是土地公聖誕，這天又稱「頭牙」或「龍抬頭」，最適合向土地公拜壽並求取錢母與發財水，以開啟全年的財運。
土地公，又稱福德正神或「伯公」，不僅是信眾最親近的守護神，更是財神之一，能夠庇佑事業發展、財富增長。俗語說：「頭牙沒做，尾牙空」，尤其是做生意、求業績者，若沒在頭牙向土地公拜壽，年底「尾牙」時，恐怕財運不佳、業績難以突破。
谷帥臻老師表示，如果希望在新的一年財運亨通，千萬別錯過這一天。以下是向土地公求錢母、發財水的具體方法，以及如何運用風水佈局催旺財運。
如何向土地公求取錢母與發財水？完整步驟解析
1. 最佳求財時機
日期：國曆 2025 年 3 月 1 日（農曆二月初二）
吉時：辰時（早上 7:00 – 9:00）效果最佳
2. 供品準備
素果三樣（代表吉祥圓滿）
壽桃或壽麵（象徵長壽與福氣）
酒水（可用米酒或紅酒，表示敬奉神明）
花生（取「生生不息」之意）
土地公金（一份專用金紙）
3. 如何求取發財水？
自備一個空瓶（至土地公廟裝水龍頭的自來水即可）
土地公廟的財水，象徵財源不斷，取回後可用於風水佈局
4. 如何求取土地公錢母？
準備 168 元銅板（168 代表一路發，寓意財運順暢）
錢母象徵土地公的財富加持，全年招財不斷
5. 供奉心意，行善積德
事先捐贈給貧困家庭、急難救助、認養計畫等，持佈施收據，讓財富能量更具福報
6. 祭拜儀式步驟
●將供品擺放於供桌上，點香並向土地公祝壽，誠心念誦祈福疏文
●等香燃燒約 1/3，向土地公請求賜予「錢母 168 元與發財水」
●擲筊，直到獲得一個「聖杯」為止，代表土地公同意賜財
●將錢母與發財水過土地公主爐三圈，吸收神明靈氣
●取回錢母與財水，準備回家進行供奉
四大步驟運用風水催財！供奉錢母與財水的方法
步驟一，選擇適合的財位：2025 乙巳年，家中或辦公室的西南方是最佳財位
步驟二，準備一個漂亮的瓷碗，放入土地公錢母 168 元銅板
步驟三，將土地公財水倒入瓷碗內，約八分滿，象徵財運豐盈
步驟四，財水蒸發後，可繼續補充剩餘財水，保持財源不斷
此供奉方式可持續一整年，確保財運綿延不絕
農曆二月初二是土地公生日，這天祭拜並求取錢母與財水，不僅能提升個人財運，也能為事業、投資帶來穩定成長。透過正確的風水佈局，將這份財氣轉化為全年好運，讓財源滾滾而來。「頭牙不拜，尾牙空空」，如果希望財運長久興旺，不妨在這一天誠心向土地公祈求，讓整年的財氣更加順遂圓滿。
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