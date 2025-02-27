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《甄嬛傳》也重視！二月初二「龍抬頭」 吃7種食物旺財招好運

聯合新聞網／ 綜合報導
此時人們則會進行踏青活動，感受春日氣息。圖/AI生成
此時人們則會進行踏青活動，感受春日氣息。圖/AI生成

每年農曆二月初二，民間迎來傳統節日「龍抬頭」，又稱之為「春龍節」、「踏青節」或「挑菜節」。這一節日不僅承載著豐富的文化內涵，更蘊含著古人對自然天象的觀察與對農耕生活的美好期盼。連在戲劇「」中公公特別提醒皇上：「『龍抬頭』可是個大日子呀！皇上您可別含糊著過了。」

根據天文學觀察，農曆二月初二時，黃道附近的二十八宿之一——東方蒼龍七宿（角、亢、氐、房、心、尾、箕）開始逐漸出現在東部天空。其中，作為「龍角」的角宿從地平線升起，猶如龍頭抬起，象徵萬物甦醒、生機盎然。這一自然現象成為古人將此日命名為「龍抬頭」的重要依據。

「龍抬頭」節日的歷史可追溯至秦漢時期。當時，龍被視為四靈之首，象徵祥瑞與力量。隨著佛教與道教的傳入，龍的形象逐漸被賦予更多擬人化特徵，成為行雲布雨、庇佑萬民的神靈。在以農業為主的傳統社會中，二月初二處於「雨水」、「驚蟄」與「春分」之間，是農耕活動開始的重要時節，因此古人常在此時祭拜龍王，以祈求風調雨順、五穀豐登。

「二月二，龍抬頭」這一天，人們以多樣化的習俗與飲食來表達祈福之意。據傳剃頭被稱為「剃龍頭」，寓意新一年從頭開始、吉祥如意，此時人們則會進行踏青活動，感受春日氣息。

傳統飲食方面，各地均有特定食物寄託美好寓意：

1. 餃子：被稱為「食龍耳」，象徵財運亨通。

2. 麵條：又稱「扶龍鬚」，寓意長壽順遂。

3. 豬頭肉：象徵新年開運、財源廣進。

4. 春餅：被視為「吃龍鱗」，寓意幸福團圓。

5. 米飯：稱為「吃龍子」，象徵智慧與力量。

6. 雞蛋：寓意圓滿與新生。

7. 油條：被認為可吸收「龍氣」，帶來好運。

後宮甄嬛傳 習俗 開運 龍抬頭

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