每年農曆二月初二，民間迎來傳統節日「龍抬頭」，又稱之為「春龍節」、「踏青節」或「挑菜節」。這一節日不僅承載著豐富的文化內涵，更蘊含著古人對自然天象的觀察與對農耕生活的美好期盼。連在戲劇「」中公公特別提醒皇上：「『龍抬頭』可是個大日子呀！皇上您可別含糊著過了。」

根據天文學觀察，農曆二月初二時，黃道附近的二十八宿之一——東方蒼龍七宿（角、亢、氐、房、心、尾、箕）開始逐漸出現在東部天空。其中，作為「龍角」的角宿從地平線升起，猶如龍頭抬起，象徵萬物甦醒、生機盎然。這一自然現象成為古人將此日命名為「龍抬頭」的重要依據。

「龍抬頭」節日的歷史可追溯至秦漢時期。當時，龍被視為四靈之首，象徵祥瑞與力量。隨著佛教與道教的傳入，龍的形象逐漸被賦予更多擬人化特徵，成為行雲布雨、庇佑萬民的神靈。在以農業為主的傳統社會中，二月初二處於「雨水」、「驚蟄」與「春分」之間，是農耕活動開始的重要時節，因此古人常在此時祭拜龍王，以祈求風調雨順、五穀豐登。

「二月二，龍抬頭」這一天，人們以多樣化的習俗與飲食來表達祈福之意。據傳剃頭被稱為「剃龍頭」，寓意新一年從頭開始、吉祥如意，此時人們則會進行踏青活動，感受春日氣息。