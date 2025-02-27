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皇天不負苦心人！上半年有投資就有回報的Top3星座…牡羊衝第一

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾透露，2025上半年有投資就有回報的星座。 示意圖／ingimage
星座專家艾菲爾透露，2025上半年有投資就有回報的星座。 示意圖／ingimage

努力一定有回報！這些星座上半年把握機會包準事事順心，星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享2025上半年有所收穫的三個星座，建議參考太陽、上升星座。

Top3 射手座／投資精準 獲利滿意

射手座只要投資精準必有收穫，2025的獲利一定會讓你滿意。得利於一些過去的付出、努力，不過艾菲爾提醒這並不意味「想到就去買」，一定要做一些更長遠的布局，那麼在上半年應該可以看到獲利機會。

Top2 摩羯座／出雙入對 幸福良緣

摩羯座的感情會在2025有收穫，屬於出雙入對的幸福良緣。不論你是什麼年紀，如果想要進入婚姻的話可以把握今年上半年，上半年把婚姻搞定的話就不要拖到下半年，因為上半年不論是桃花、婚姻、良緣的運氣都非常地滿足，那麼幸福的良緣就在手邊，趕快牽起來就對了！

Top３ 牡羊座／裝潢新屋 溫馨住宅

不論是買新房或是重新裝潢，想要小屋換大屋、小屋變大屋，整體而言都會有這個心想事成的好運氣，牡羊座一定要把握機會！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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