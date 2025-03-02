周日「文昌帝君誕辰」！旺考運、開智慧、求升遷如何拜一次看

2025年3月2日（農曆二月初三）是文昌帝君誕辰。古人云：「洞房花燭夜，金榜題名時」，又有「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」的說法，可見讀書考試對人生的重要性。古代科舉考試講求文昌庇佑，現代則不僅限於考試，對於事業發展、投資判斷、職場升遷等，都需要智慧與貴人相助。

文昌帝君不僅是考試的守護神，更能幫助人們在事業、財運上做出正確決策，開啟智慧。因此，不論是學子、投資者，還是事業經營者，都可在這一天向文昌帝君祈求庇佑。

如何供奉文昌帝君，提升考運與事業運

命學專家谷帥臻老師建議，可以透過兩種方式來迎接文昌聖誕，獲取庇佑：

第一種：前往文昌廟祝壽祈福點燈

1.準備供品

水果

壽桃或壽麵

發糕或粽子

桂圓

礦泉水

佈施收據

2.準備過火物品

文昌筆

文昌符

文昌圖

若求考運，可攜帶准考證影本、考試用筆、當日穿著的乾淨上衣

若求事業運，可攜帶工作名片、平日穿著的乾淨上衣

3.點文昌燈

可向廟方報名點燈，象徵照亮智慧與前程

4.供拜儀式

將供品擺放在案桌上，焚香向文昌帝君祝壽，誠心祈求智慧與順利

5.過火儀式

將準備好的文昌筆、文昌符、准考證影本（或名片）等物品，至文昌主爐順時針繞三圈

可請廟方在乾淨上衣、准考證影本、名片上加蓋文昌印，並將影本或名片留在廟中供奉

6.回家後

將文昌圖、文昌筆擺放於家中文昌位（客廳或書房東南方）

喝文昌水，象徵吸收智慧能量

吃發糕、粽子、桂圓，寓意步步高升

考試當天穿著加蓋文昌印的衣物，隨身攜帶文昌符，以提升考運、貴人運、事

第二種：在家中安奉文昌風水

第二種：在家中安奉文昌風水

如果無法親自前往廟宇，也可在家中擺設文昌位，讓文昌帝君的能量長期守護家中學業與事業運勢。

1.準備物品

文昌筆

文昌帝君圖

2.擺放時間

可選擇文昌帝君聖誕當日，或另擇吉日進行擺設

3.擺放地點

家中的客廳或書房，放置於當年文昌位（2025 年乙巳年，文昌位在東南方）

4.每日祈福

文昌帝君祈福疏文。圖/旺好運提供

定期焚香，在文昌位前誦念祈福咒語，如「長生聰明神咒」、「文昌帝君聰明咒」、「開智慧咒」，祈求智慧開啟、學業進步、事業順遂

文昌帝君聖誕日，是提升智慧、考運、事業運的重要時刻。不論是學子、上班族、創業者，都可以透過供奉文昌帝君，祈求事業順遂、考試成功、貴人相助。選擇前往文昌廟點燈祝壽，或是在家中安奉文昌風水，都能獲得庇佑。在這一天，誠心祈福，為未來鋪路，智慧與成功將如影隨形。

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