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今天正月晦日送窮、二月二迎富 「告別窮神」必做5事迎接財氣

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圖為提升財運示意圖。圖／AI生成
圖為提升財運示意圖。圖／AI生成

俗話說：「錢不是萬能，沒錢萬萬不能」，坊間有各種求財方法，但為什麼有些人求財總是不靈？關鍵在於「窮鬼」纏身，財運自然難以提升。

古人認為，「窮鬼」使人貧困，財富容易流失，若不先送走「窮鬼」，就算努力求財，效果也難顯現。因此，想要財運旺，第一步就是先送窮，才能迎來富貴。

什麼是「送窮」？為什麼要送走窮鬼？

谷帥臻老師表示，「送窮」的習俗源於漢代，又稱「晦日送窮」、「送窮船」 或 「破五窮」。歷史文獻《荊楚歲時記》記載：「正月晦日乃是『送窮日』，二月二日則為迎富日。」宋代文獻也提到：「俗以正月廿九日送窮，二月二日迎富。」

在傳統觀念中，「窮神」與「窮鬼」會阻礙財運，因此每年農曆正月的最後一天，民間都會進行送窮儀式，擺脫困境，迎接新一年的富貴運勢。

送窮的核心原則：「先捨後得」。當我們願意捨棄舊有、不好的習慣，並行善積德，才有空間容納新的福報與財富。

2025 年正月晦日送窮迎富，完整儀式與步驟

1. 送窮最佳時間

2025年2月27日（農曆正月30日），這一天可全天進行送窮儀式。

2. 捐贈物資或財物佈施（行善積福）

整理舊衣、毛毯，清洗乾淨後捐給需要幫助的人

捐款佈施，資助急難救助、賑災、認養兒童、救濟弱勢家庭

捐贈醫療設備，助人行善，為自己累積福報

透過這些善行，能夠將「窮氣」轉化為「福氣」，讓財運重新流動起來。

3. 居家大掃除，清除窮氣

重點打掃陽宅門廳、房間四角，象徵掃除不良運勢

將灰塵、雜物清理乾淨，讓居家空間迎來新氣場

可燃香淨宅，使用艾草、檀香等薰香，幫助轉運

乾淨的環境有助於提升整體運勢，讓財氣更容易進入家中。

4. 送窮儀式：誦念「送窮咒」

佈施與大掃除後，可向天祈福，誠心念誦「送窮咒」，將窮氣徹底送走。

送窮咒是傳統上用來祈求去除窮困與晦氣的咒語，搭配誠心祝禱，可加強轉運效果。

5. 送窮後再迎富，求財更靈驗

農曆正月最後一天（2月27日）完成送窮儀式

農曆二月二日（3月1日），土地公生日再求財

土地公又稱「福德正神」，是掌管財運的神明。民間信仰認為，若先送走窮鬼，再向土地公求財，財運效果更顯著。這樣的做法能幫助自己擺脫阻礙財運的因素，讓貴人、財氣更容易進入。

先送窮，再迎富，讓財運暢旺一整年

求財最怕財氣受阻，而「窮神」與「窮鬼」正是影響財運的關鍵因素。農曆正月晦日（2月27日），務必先送窮，透過捐物資、掃除窮氣、誦念送窮咒，為自己創造全新的能量場。

接著，在農曆二月二日（3月1日），再向土地公求財，如此一來，財運將會更加順暢，讓新的一年富足豐盛。

這樣的傳統智慧，歷經千年流傳至今，實際驗證過許多人的財運變化。不妨試試這個方法，讓 2025 年的財運更上一層樓。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 財運 送窮日 龍抬頭

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