殺破狼週運勢／天秤邂逅有好感對象 天蠍當心財務漏洞擴大

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，舊情人和你再度連絡上，雙方都希望破鏡重圓，復合的可能性高。某些白羊座會與某個人閃電交往，目前正在熱戀階段，即便對方有很多缺點也不在乎。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，遇到困難時，會有朋友義無反顧地幫忙自己，讓你覺得溫馨。某些白羊座則是和同儕中的邊緣人成為好友，發現對方其實人還不錯。

本週須注意的部分

學習運方面，在學習宮位的木星受到太陽影響，不論是什麼科目，最近最好都不要翹課，很容易被發現。需要參加任何考試的白羊座，可能因為身體不適而缺考，錯失重要的機會。

家宅運方面，火星在家宅宮位行進，常常被鄰居的噪音干擾，可能因此與對方結下樑子。某些白羊座與親人有些問題一直無法溝通、協調，家庭氣氛因此不太愉快。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位逆行，會邂逅與自己過去初戀情人很像的人，但目前只敢默默觀察，不敢付諸實際行動追求，某些金牛座則是在網路上認識聊得來的對象，雖然很有好感，但一直無法約出來見面。

人際關係方面，太陽、土星、海王星齊聚人際關係宮位，有些特殊的才能被週遭的人發覺，突然變得很受歡迎，但是自己是內向的社恐邊緣人，對於太受矚目有些不習慣。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到在人際關係宮位的太陽影響，春酒中了一筆獎金，會被同事要求捐出來請客，某些金牛座則是會收到好朋友的紅色炸彈，荷包要失血了。

學習運方面，火星持續在學習宮位行進，還是學生的金牛座，會覺得報告、作業堆積如山，怎麼努力也寫不完，某些金牛座參加重要考試，準備不足，精神不濟，成績不理想。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，很久沒見的同學會相約一起出來見面、吃飯。某些雙子座則是和過去交往過的人再度連絡上，雙方已經能把彼此當成一般的朋友看待。

工作運方面，太陽、土星、海王星在志業宮位行進，在職場表現亮眼，工作效率奇佳，會成為同事矚目的對象，然而太陽受到命宮的木星影響，當心有過勞的跡象。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星在金錢宮位行進，許多開銷不在預期之內，使得你經濟狀況入不敷出，甚至需要舉債度日，某些雙子座必須分期付款購買生活或工作所需的3C用品，每個月壓力變重。

健康運方面，在命宮的木星受到在志業宮位的太陽影響，工作過勞，每天加班熬夜，肝功能受損。某些雙子座日復一日的忙碌，代謝狀況變差，不知不覺又變胖了。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，太陽、土星、海王星齊聚在遠行宮位，會有到海外交換學生、打工渡假、旅行、外派、出差的機會，但由於太陽受到在精神宮位的木星影響，在外地會因為時差，睡眠狀況不良。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的土星有良好連結，會有許多機會認識來自海外的人士，成為朋友。某些巨蟹座在海外受到當地居民熱情的款待，深受感動。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位退行，會承接一個吃力不討好的職務，許多工作必須不斷來回修正，並需要夾在上司與下屬之間溝通，但雙方都各持己見，讓你左右難為。

健康運方面，火星持續在命宮行進，依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘、嘴破、長針眼，這段時間依然要特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，會替同事與上司解決掉各式各樣的麻煩問題，成為職場不可或缺的重要人物。某些獅子座自己創業，會接觸到過去沒遇過的各種事務，學著解決，未來做任何事都能駕輕就熟。

金錢運方面，太陽、土星、海王星齊聚財務宮位，會將手上的資金妥善分配，有些部分是生活所需，有些部分要償還貸款或債務。有投資習慣的獅子座長線可期，目前標的物指數平穩上揚，選對時機出脫很重要。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到太陽影響，過去被自己以為是貴人的朋友，沒想到竟然陷害自己最深。某些獅子座則是與他人有財務糾紛，需要釐清責任。

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，最好不要在這段時間出國旅遊，容易遇到不愉快的對待。某些獅子座跟團旅行，會被關在免稅店，必須買一些自己並不需要的東西，才能放行。

處女座：

整體運勢

感情運方面，太陽、土星、海王星齊聚感情宮位，會被有好感的對象告白，兩人會想試著交往看看，但由於太陽受到志業宮位的木星影響，最好不要談職場戀愛，會被許多人說閒話。

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，購物會收到不錯的贈品，不過自己可能用不上，會送親朋好友，或是上網拍賣掉。有投資習慣的處女座，手上標的長期存著，每年都會有股息或紅利可收。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的太陽影響，辦公室小人多，常常陷害自己做白工，或是背黑鍋，逐漸看清楚某些同事的真面目後，至少知道要如何保護自己。

健康運方面，金星在疾厄宮位逆行，本來以為已經治療痊癒的疾病再度復發，感到厭世。這段時間當心著涼、或病毒感染，引發喉嚨發炎，一旦感冒，會花較久的時間才能康復。

天秤座：

整體運勢

感情運佳，金星在感情宮位逆行，分手的前任情人稍來消息，希望雙方能再見面，甚至表達復合想法，兩人會有再續前緣的機會。某些天秤座則是會邂逅有好感對象，對方很主動，不排除與他交往看看。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，整理舊東西時，意外發現很多古早的錢幣，上網搜尋，現在的市值十分值錢。有投資習慣的天秤座，手上的標的物漲幅很高，可選在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、土星、海王星齊聚工作宮位，太陽受到在海外宮位的木星影響，同時火星持續在志業宮位行進，工作內容常常要使用外語，但一直覺得很吃力，工作效率也因此特別緩慢。

健康運方面，太陽、土星、海王星齊聚健康宮位，天氣陰晴不定，當心心血管方面的問題，同時容易感冒，造成呼吸系統發炎，睡眠品質不理想，常常沒精神，長期勞累，已累積許多慢性疾病，侵蝕著身體的健康。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，太陽、土星、海王星齊聚戀愛宮位，被有好感的人告白，雙方很快就進入交往狀態，並且經常發生親密關係。單身的天蠍座即便陷入禁忌的戀情中，也會覺得再苦都值得。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位退行，有許多雜務必須要不斷來回修正，雖然這些工作可以慢慢處理，但感覺是在不斷修改一些沒意義的事務，很浪費生命與時間。

健康運方面，金星在健康宮位逆行，會有一些痼疾再度復發，不知要多久才能痊癒，感到厭世。這段時間當心病毒感染，造成喉嚨發炎，一旦感冒，會花很久的時間才能康復。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到太陽影響，家中的資產有一些糾紛，目前需要處理這些繁雜的問題。有投資習慣的天蠍座，不斷炒短線的結果，造成龐大的債務，必須要在此時停損，否則財務漏洞會越來越大。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位逆行，會再度與前任情人連絡上，雙方對於過去的戀情都還有一絲留戀，兩人可能重修舊好。某些射手座突然陷入不可思議的戀情中，對方雖然和自己認識不久，但彼此的個性很合得來。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，不論多困難的挑戰要你完成，都能迎刃而解，成為職場不可或缺的人物。某些射手座危機處理能力極佳，幫組織或公司解決掉不少難題。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽、土星、海王星齊聚在家宅宮位，太陽受到在感情宮位的木星影響，家人過度干預自己的情感狀況，甚至安排相親對象和自己見面，感到十分尷尬。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，依然要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時需注意人身安全。某些射手座容易感染病毒，引起發燒、頭痛、感冒症狀，外出最好帶著口罩。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，某個外出生活很久的親人要回來一起生活，日子將會比較熱鬧。某些摩羯座則是會從很遠的地方搬回家，再度共享天倫之樂。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，每個月會有少許的被動收益進帳，對生活不無小補。某些摩羯座在生活上會竭盡所能的節約，為的是讓自己晚年也有錢用。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，與情感對象常常因為一些小事而起爭執，雙方最近關係緊繃。某些摩羯座則是很需要對方與自己關係親密一些，但常常沒有時間相處。

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通宮位的太陽影響，職場流言蜚語多，搞得人心惶惶，大家都無心工作。某些摩羯座則是與上司、下屬溝通不良，做任何事務都很不順暢。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽、土星、海王星齊聚金錢宮位，最近會覺得手頭比較寬裕，會很有計畫的節約開支，不再讓自己陷入經濟困窘的狀態中。某些水瓶座則是會分期付款購買一些東西，讓自己經濟壓力不要一下負擔太重。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星在旅遊宮位逆行，參加各種旅遊團要小心，容易被帶到免稅商店購物，還要抽很重的服務費給導遊，覺得很不划算。某些水瓶座則可能入住很老舊的飯店，許多電器都故障無法使用，住起來不舒適。

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，每天工作堆積如山，要加班才能消化完畢，覺得身體嚴重過勞。此外，職場氣氛不太和諧，常有同事為了一些細故起爭執，使得每個人工作情緒受影響。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到在金錢宮位的太陽影響，與戀愛對象在價值觀上有很大的差異，經常都是你在付錢買單，對方卻覺得這是理所當然的。某些水瓶座正在懷孕，會開始買一堆育嬰用品，開銷很大。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，會發現很久以前放在大衣口袋裡的千元大鈔，感覺像是中獎一樣。某些雙魚座則是會收回別人虧欠的金錢，多出了很多現金，覺得自己蠻富有的。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，此時會快閃某個城市到嚮往的景點打卡朝聖，轉移生活的不順遂。某些雙魚座則是選擇到附近的五星級飯店過夜一晚，為自己慶生。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在戀愛宮位行進，與戀愛對象總是有些小事發生爭執，但很快就忘了到底在吵什麼。某些雙魚座則是容易空虛寂寞覺得冷，在情慾的需求上較多，情感對象卻無法滿足你。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到命宮的太陽影響，為了家庭的事情不斷在奔波，但有的親人似乎覺得與他無關，會覺得很不公平。某些雙魚座則是與鄰居有些不愉快的問題，必須雙方坐下來討論解決之道。

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