酸民退散！內心強大、活出自在四星座…70歲林青霞也上榜

塔羅牌老師艾菲爾分享「活得最自在、不怕別人酸的星座」，有幾個星座內心強大，面對外界批評可以一笑置之，甚至將批評轉換成前進的動力，非常灑脫，建議請同時參考太陽、上升星座。

☆射手座／懂幽默、情商高、不放心上

射手座天生樂觀開朗，擁有幽默感與高情商，總能用輕鬆的態度化解尷尬與挑釁。2025年射手座能保持豁達的心態，以積極正面的方式應對壓力與挑戰。射手座對外界的酸言酸語從不放在心上，甚至能自嘲回應，讓那些想看好戲的人頓感無趣。

射手座最可貴之處，在於不為迎合他人而改變自己。即使面對批評或負面評價，他們也能一笑置之，甚至將批評轉化為助力。射手座瀟灑的態度讓他們在人際關係中討喜，他們的幽默感與高情商，也會吸引志同道合的夥伴，傳遞更多正能量。

代表人物：林志玲、楊謹華

射手座的林志玲，向來以高EQ出名。記者沈昱嘉／報系資料照

☆天蠍座／有理想、有目標、冷冷一笑

天蠍座向來目標明確、意志堅定，對於外界的閒言閒語，他們通常只會冷冷一笑，從不輕易被影響。2025年，天蠍座將更加專注於自己的理想與目標，對於那些無意義的批評，他們早已學會「左耳進、右耳出」，並用實力回應一切。

天蠍座擁有敏銳的洞察力，能一眼看穿他人的動機，天生的敏銳直覺讓他們在面對酸言酸語時，總能以冷靜淡定的態度應對，並巧妙化解潛在的矛盾。他們深知成功是對所有質疑者最有力的回擊，因此將全心投入自己的事業，不讓雜音分散注意力。2025年，他們將迎來事業上的突破，並用成果證明自己的實力。

代表人物：林青霞、宋慧喬、安海瑟薇

☆獅子座／眼界高、氣度大、忍住批評

獅子座天生自信，擁有強大氣場，對於酸民的批評，他們總是以大度的態度應對。2025年，獅子座憑藉廣闊的視野與宏大的抱負，無論面對什麼風言風語，都能泰然自若。他們深知自己站得夠高、看得夠遠，那些小人的冷嘲熱諷根本不足為道。

獅子座不僅擁有強大的內心力量，還有非凡的領導才能與影響力。他們懂得用成就來證明自己，並且不會讓情緒左右判斷。2025年，他們在事業上將迎來高峰，特別是在創意發想與專案推進方面表現亮眼。獅子座只需保持自信，專注於自我成長，他們的成功將成為最有力的回應。

代表人物：阿妹、楊紫瓊

楊紫瓊展現高雅氣質。（路透） 路透通訊社

☆水瓶座／獨特性、做自己、不屑回應

水瓶座向來特立獨行，不喜歡被世俗框架限制。他們對於外界的評價毫不在意，尤其是那些帶有偏見的言論，更是不屑一顧。2025年，水瓶座將繼續用獨特的視角看待世界，活出屬於自己的精彩，並以創新與智慧打破成見。

水瓶座追求個人自由與創新，從不隨波逐流。對於無聊的評論，他們通常選擇忽視，而是專注於自己的夢想。他們明白自己的價值，不需要迎合他人來獲得認可。2025年，水瓶座在人際關係中將展現更強的自信與影響力，並透過行動與成就證明自己的選擇是正確的。

代表人物：林心如、蔡健雅

歌后蔡健雅是水瓶座女生。記者葉信菉攝影／報系資料照

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。