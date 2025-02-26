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驚蟄春雷乍響 命理師教一招讓你整年遠離小人是非
今年驚蟄節氣在3月5日，春雷乍響、萬物逐漸恢復生機，民間習俗驚蟄當天「打小人」，命理師柯柏成說，有個簡易驅小人方法，驚蟄當天可在辦公室、家中西北方位敲9下，默想「小人遠離貴人來」，小人無法冒出頭，就不會輕易靠近。
柯柏成說，驚蟄打小人最有名的在香港鵝頸橋下，因為要借用三叉路的路沖煞氣力量，把晦氣給沖走，鵝頸橋下正好符合這種條件。三叉路口好像還蠻常見，但要找到像鵝頸橋這種有快速道路高架加平面的大馬路，就沒有那麼容易。
淡水關渡往台北方向，大業路、大度路、中央南路二段和承德路七段這個大路口，就符合這個條件，但洲美快速道路高架橋下沒有空間，就沒辦法形成鵝頸橋下打小人這種壯觀的非物質文化遺產聚落。
柯柏成建議，想要驅小人也有簡易的方法，驚蟄當天剛到辦公室或教室，在自己辦公桌、書桌、店面收銀機櫃台桌，用筆去敲桌緣的西北方9下。因為今年歲破小人是非在這個方位。民眾在自己家中或房間的西北方位，也可重點打掃乾淨後用掃把頭敲西北方的牆壁9下也有一樣的效果。
敲的時候心中要默想「小人遠離貴人來」，小人剛要冒頭出來就敲他個警告，不要輕易靠近。一般宮廟會驚蟄祭白虎，白虎煞神會帶來是非小人，有時間的民眾也可找宮廟參加法會。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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