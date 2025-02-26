快訊

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

另一半偷吃！4血型報復手段曝 A型不間斷口頭攻擊、AB型這招最狠

聯合新聞網／ 綜合報導
得知另一半出軌後，各血型所採取的行動與態度大不相同。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
得知另一半出軌後，各血型所採取的行動與態度大不相同。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

在感情的世界裡，「出軌」對多數人來說都是無法原諒的大忌。日媒「占いTV」近日分享了各血型在得知自己被劈腿後，會有什麼情緒反應或採取哪些行動，一起來看看吧。

A型：語帶諷刺地嘮叨對方

A型的人細膩且脆弱，如果戀人劈腿了，他們會傷心得像世界末日一樣，短時間內無法原諒對方。等到情緒稍微平復後，他們會時不時向對方提起此事，語帶諷刺地說自己有多痛苦。最後，受不了A型「口頭攻擊」的戀人，會發誓再也不出軌了。

B型：去參加聯誼平復心情

個性爽快的B型，雖然表面上看得很開，但當自己真的遇到這種事時，仍無法輕易原諒對方。為了發洩壓力，他們會參加聯誼或找異性朋友一起玩，然後故意向戀人報告此事。如果對方抱怨，他們會冷笑著回一句：「總比出軌好吧」，狠狠地踩對方一腳。

O型：向對方索討昂貴物品做為懲罰

O型的人心胸寬大，面對戀人出軌的事實，不會過於暴怒或歇斯底里，但這並不代表他們會輕易原諒。作為懲罰，O型會要求對方買自己一直想要的東西，例如名牌包包、鞋子等昂貴物品，直到對方錢包見底，才算完成報復。

AB型：自己也出軌以報復對方

理性且冷靜的AB型，奉行「以牙還牙」的原則。如果戀人出軌了，他們也會選擇用同樣的方式報復：「反正，先偷吃的是你吧」，讓對方無話可說。他們會挑選不會產生糾紛的對象，享受遊戲人間的快感，等玩夠了，再若無其事地回到戀人身邊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

出軌 劈腿 情侶 情緒 血型

延伸閱讀

3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎

持家女友三星座！幫記帳幫理財、不求大餐享樂「每分錢花刀口上」

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

老毛病又犯！4血型難戒壞習慣 O型一餓就吃、這類人沉迷手遊不工作

相關新聞

另一半偷吃！4血型報復手段曝 A型不間斷口頭攻擊、AB型這招最狠

在感情的世界裡，「出軌」對多數人來說都是無法原諒的大忌。日媒近日分享了各血型在得知自己被劈腿後，會有什麼...

老毛病又犯！4血型難戒壞習慣 O型一餓就吃、這類人沉迷手遊不工作

每個人身上總會一、兩個壞習慣或毛病，有的人認為無傷大雅、有的人則對此毫無自覺。日媒分享了4血型難以改掉的老毛病...

驚蟄春雷乍響 命理師教一招讓你整年遠離小人是非

今年驚蟄節氣在3月5日，春雷乍響、萬物逐漸恢復生機，民間習俗驚蟄當天「打小人」，命理師柯柏成說，有個簡易驅小人方法，驚蟄...

12星座討厭上班排行…射手第一不意外、「這星座」一臉認真居然摸魚

你面對工作是什麼心態？上班賺錢、帶來成就感，還是覺得上班是折磨，內心一天都不想上班。占TV網站分享「12星座討厭工作排行榜」，快看看12星座對工作的真實想法。

以自己為世界中心！最自我的星座 TOP3 射手冷漠無情、牡羊獨斷專行、第一名太愛展現

在日常生活中，有些人天生自信、堅持己見，總喜歡成為眾人焦點；有些人行事果斷，追求獨立，卻容易忽略他人感受；也有人熱愛自由，隨心所欲，常將個人需求放在首位。本篇文章將探討個性中「以自我為中心」的特質，分析哪些類型的人更容易展現這種行為，並剖析其背後的心理動機，幫助讀者理解不同性格帶來的人際互動差異。

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

國曆3月1日正逢農曆2月2日「龍抬頭」，也是土地公生日，命理師湯鎮瑋老師分享「2025龍抬頭造財庫這樣做」影片，教大家龍抬頭當天四招迎接財運好兆頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。