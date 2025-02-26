另一半偷吃！4血型報復手段曝 A型不間斷口頭攻擊、AB型這招最狠

在感情的世界裡，「出軌」對多數人來說都是無法原諒的大忌。日媒「占いTV」近日分享了各血型在得知自己被劈腿後，會有什麼情緒反應或採取哪些行動，一起來看看吧。

A型：語帶諷刺地嘮叨對方

A型的人細膩且脆弱，如果戀人劈腿了，他們會傷心得像世界末日一樣，短時間內無法原諒對方。等到情緒稍微平復後，他們會時不時向對方提起此事，語帶諷刺地說自己有多痛苦。最後，受不了A型「口頭攻擊」的戀人，會發誓再也不出軌了。

B型：去參加聯誼平復心情

個性爽快的B型，雖然表面上看得很開，但當自己真的遇到這種事時，仍無法輕易原諒對方。為了發洩壓力，他們會參加聯誼或找異性朋友一起玩，然後故意向戀人報告此事。如果對方抱怨，他們會冷笑著回一句：「總比出軌好吧」，狠狠地踩對方一腳。

O型：向對方索討昂貴物品做為懲罰

O型的人心胸寬大，面對戀人出軌的事實，不會過於暴怒或歇斯底里，但這並不代表他們會輕易原諒。作為懲罰，O型會要求對方買自己一直想要的東西，例如名牌包包、鞋子等昂貴物品，直到對方錢包見底，才算完成報復。

AB型：自己也出軌以報復對方

理性且冷靜的AB型，奉行「以牙還牙」的原則。如果戀人出軌了，他們也會選擇用同樣的方式報復：「反正，先偷吃的是你吧」，讓對方無話可說。他們會挑選不會產生糾紛的對象，享受遊戲人間的快感，等玩夠了，再若無其事地回到戀人身邊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。