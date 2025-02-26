12星座討厭上班排行…射手第一不意外、「這星座」一臉認真居然摸魚

你面對工作是什麼心態？上班賺錢、帶來成就感，還是覺得上班是折磨，內心一天都不想上班。占TV網站分享「12星座討厭工作排行榜」，快看看12星座對工作的真實想法。

☆討厭工作排行榜

第1名 射手座——愛自由只想爽玩

射手座嚮往自由，他們不想工作，只想天天玩。射手每天上班內心都在抗拒，工作時也在想：「今晚要約誰出去？要吃什麼？」如果哪天中樂透頭獎，射手座絕對馬上辭職，從此不上班。

第2名 水瓶座——討厭只為了錢工作

水瓶座很有創意，只要工作能發揮才能與點子，就會充滿幹勁。但現實是殘酷的，當水瓶開始覺得工作沒自由無法發揮，就會無法忍受。水瓶討厭每天只為了錢工作，可能就辭職不幹了。

第3名 巨蟹座——討厭職場壓力太大

巨蟹座天性敏感，喜歡溫暖和諧的工作環境，如果壓力太大、氛圍緊張，會讓巨蟹內耗。他們討厭職場的鉤心鬥角，更害怕壓力，只想做輕鬆的工作，就算很無聊、沒挑戰性都無所謂。

第4名 獅子座——裝忙其實摸魚

獅子座個性有點懶惰，雖然表面上喜歡當領導，但如果可以選擇，他們更想悠閒一點。獅子座很會裝忙，經常一邊假裝認真，一邊想著摸魚，甚至可能會將事情丟給同事做。

第5名 雙魚座——討厭規矩太多

雙魚座不喜歡被規矩綁住，他們天性自由，喜歡隨性而為。如果上司規定一堆，又常常指責他們，雙魚會變得越來越沒有動力，甚至想要逃離。

第6名 天秤座——討厭成為做決定的人

天秤座個性優柔寡斷，如果這份工作常需要他們做決策，就會壓力山大。當壓力爆表，天秤座會直接崩潰，甚至想要換個輕鬆的職位，避免困擾。

第7名 雙子座——無法忍受無聊的工作

雙子座活潑又求新求變，當職場變得無聊，每天工作內容都千篇一律，他們很快就會失去動力，開始懷疑人生，變成厭世上班族。

第8名 牡羊座——討厭被管 想要自主

牡羊座天生具有領導特質，他們討厭聽命行事。如果讓牡羊座擔任管理職，自主決定工作內容，他們會充滿幹勁；但如果凡事要問過長官，他們會覺得毫無樂趣，甚至討厭工作。

第9名 天蠍座——我的努力必須有人看見

天蠍座熱愛工作，也願意投入大量時間與精力，但它們需要被肯定。只要天蠍座的努力沒被人看見，甚至忽視或否定其工作成果，天蠍座的工作熱情就會急速消失。

第10名 金牛座——為了錢 多苦都願意

金牛座個性踏實，對他們來說工作就是為了生存，無論多不喜歡，他們都會認真工作，也不會輕易抱怨，因為在金牛座眼裡，穩定的收入比一切都重要。

第11名 處女座——工作證明自我價值

處女座做事嚴謹，自我要求很高。工作是他們證明自我價值的方式，處女座充滿工作熱情，甚至會主動尋找挑戰，「沒事找事做」，讓自己變好。

第12名 摩羯座——事業就是人生意義

摩羯座非常勤奮，甚至可以說是「工作狂」。他們很希望在職場上獲得成功，加班也無怨無悔。摩羯座相信，努力就會成功，就算再累再苦，他們也不抱怨，反而樂在其中。

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