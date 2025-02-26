老毛病又犯！4血型難戒壞習慣 O型一餓就吃、這類人沉迷手遊不工作

每個人身上總會一、兩個壞習慣或毛病，有的人認為無傷大雅、有的人則對此毫無自覺。日媒「占いTV」近日分享了4血型難以改掉的老毛病，快來看看你是否也有類似的壞習慣呢？

A型：習慣負面思考

慣於負面思考的A型，常常沒有自信，「萬一失敗了怎麼辦」，總在行動前時就預設了最壞的結局。而當事情真如自己所想失敗了，A型便會陷入自我否定的情緒中難以自拔。

B型：常常在網上衝動購物

直率單純的B型，對外界的人事物很沒警戒心。他們容易被網路廣告所影響，進而衝動購物。B型的家裡往往堆積了不少未開封的商品，直到信用卡帳單寄來時，他們才驚覺自己早已超支預算。

O型：總是忍不住嘴饞吃零食

O型十分忠於慾望，尤其對口腹之慾難以抗拒。只要稍有飢餓感，就會不自覺拿起零食往嘴裡塞，即使事後想減少食量以降低卡路里的攝取，這份決心也會在睡醒後就被拋在腦後。直到發現衣服不合身時，才會真正後悔自己的不克制。

AB型：一有空就玩手機

AB型的人喜歡一個人獨處大於社交，但這不代表他們享受「孤獨」。對AB型來說，手機是填補空閒時間的利器，他們往往沉迷於遊戲或社群軟體，情況嚴重者，甚至會逃避工作、全身心投入遊戲當中，帶來負面影響。

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