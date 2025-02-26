快訊

印度車站踩踏18死悲劇：大壺節失控的鐵路管理

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為龍抬頭造財庫示意圖。圖／AI生成
圖為龍抬頭造財庫示意圖。圖／AI生成

國曆3月1日正逢農曆2月2日「龍抬頭」，也是土地公生日，命理師湯鎮瑋老師分享「2025龍抬頭造財庫這樣做」影片，教大家「龍抬頭」當天四招迎接財運好兆頭。

▍第一要剃龍頭

「龍抬頭」之後就是3月5日「驚蟄」節氣，代表春天來了。龍抬頭當天可以「剃龍頭」，剪髮過運，尤其犯太歲的人更需要。老師說，若想改運，盡量選在中午時間11點到下午1點之間去剪髮。

▍第二要接龍氣

當天早上7點到九點是辰時，可去拜土地公，若是家裡南方有窗戶或大門，建議可以打開。若是家中南方沒有門窗，則可以在南方點檀香、沉香、或是招財噴霧、精油薰香都可以淨化磁場、迎請福神進家。

▍第三要拜土地公

拜土地公可準備鮮花素果，土地公喜歡甜食，也可拜八寶粥之類。可向土地公「借錢母」，準備五色鈔放入紅包，其中以新台幣來看五行，就是新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，200元鈔票屬木，100元屬火、500元屬土、2000元屬金、1000屬水，若沒有五色鈔也可以放168元當「錢母」。

五色鈔示意圖。圖/讀者提供
五色鈔示意圖。圖/讀者提供

到金紙店買「土地公金」，再加上供品、錢母一起放供桌。將錢母壓在供品下方，可跟土地公祈求：「我有放錢母在供品下面，請土地公加持，賜我錢母，加持我的錢母」，說完去擲筊，有三次聖筊，就算求到了。求來的「錢母」不能花掉，放在聚寶盆或是包包，或是收銀機櫃台、保險箱、抽屜。

如果擲筊最後是笑筊，代表緣分沒有到，土地公沒有應筊，建議將部分「錢母」中的錢拿去布施，也能消災。

▍第四要造財庫

「龍抬頭」當天很適合造財庫，記得當天米缸米要補滿。2025年家裡財位是在西南方，可放聚寶盆，聚寶盆裡放五色水晶、錢母、平常回家掏口袋，把零錢都放進去，每天都放錢再蓋起來，就能充滿財氣。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 鈔票 龍抬頭

延伸閱讀

3月1日龍抬頭「三生肖」必拜土地公、濟公！旺財加薪升官攏來

農曆2月運勢(上)／雞恐破財、龍易生病、「這生肖最慘」遇詐騙又血光災

2025年誰會犯小人？牛成功要低調、兔別當濫好人、「這生肖」恐成詐騙肥羊

12生肖今年財運哪裡來？猴鼠龍「事業財」、豬兔羊「驛馬財」不能躺平

相關新聞

老毛病又犯！4血型難戒壞習慣 O型一餓就吃、這類人沉迷手遊不工作

每個人身上總會一、兩個壞習慣或毛病，有的人認為無傷大雅、有的人則對此毫無自覺。日媒分享了4血型難以改掉的老毛病...

以自己為世界中心！最自我的星座 TOP3 射手冷漠無情、牡羊獨斷專行、第一名太愛展現

在日常生活中，有些人天生自信、堅持己見，總喜歡成為眾人焦點；有些人行事果斷，追求獨立，卻容易忽略他人感受；也有人熱愛自由，隨心所欲，常將個人需求放在首位。本篇文章將探討個性中「以自我為中心」的特質，分析哪些類型的人更容易展現這種行為，並剖析其背後的心理動機，幫助讀者理解不同性格帶來的人際互動差異。

周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

國曆3月1日正逢農曆2月2日「龍抬頭」，也是土地公生日，命理師湯鎮瑋老師分享「2025龍抬頭造財庫這樣做」影片，教大家龍抬頭當天四招迎接財運好兆頭。

持家女友三星座！幫記帳幫理財、不求大餐享樂「每分錢花刀口上」

在愛情世界裡，每對戀人都為共同的未來努力。有幾個星座女生在結婚前就願意精打細算，不求名牌禮物、不求天天大餐，願意為男友省錢，一起規畫兩人未來。搜狐網分享「結婚前，哪幾個星座最容易給男友省錢？」快看看都有那些很會持家女孩上榜。

3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎

>隨著春天的腳步，3月的愛情運勢也悄悄地綻放。有三個星座在這個月份迎來了愛情的高峰，無論是單身者還是有伴侶的人，都能感受到暖暖的甜蜜氛圍。一起來看看這三大「愛情之星」吧！

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

周五就是228，也要放連假了。清水孟國際塔羅小孟老師分享，「2月28日七星連珠，逢七易有變局」。「七星連珠」指的是土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星這7 顆行星，在從地球往天空看視覺好似連成一條線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。