周六「龍抬頭」土地公生日！必做四件事…造財庫、接整年好運

國曆3月1日正逢農曆2月2日「龍抬頭」，也是土地公生日，命理師湯鎮瑋老師分享「2025龍抬頭造財庫這樣做」影片，教大家「龍抬頭」當天四招迎接財運好兆頭。

▍第一要剃龍頭

「龍抬頭」之後就是3月5日「驚蟄」節氣，代表春天來了。龍抬頭當天可以「剃龍頭」，剪髮過運，尤其犯太歲的人更需要。老師說，若想改運，盡量選在中午時間11點到下午1點之間去剪髮。

▍第二要接龍氣

當天早上7點到九點是辰時，可去拜土地公，若是家裡南方有窗戶或大門，建議可以打開。若是家中南方沒有門窗，則可以在南方點檀香、沉香、或是招財噴霧、精油薰香都可以淨化磁場、迎請福神進家。

▍第三要拜土地公

拜土地公可準備鮮花素果，土地公喜歡甜食，也可拜八寶粥之類。可向土地公「借錢母」，準備五色鈔放入紅包，其中以新台幣來看五行，就是新台幣100元、200元、500元、2000元、1000元鈔票各一張，200元鈔票屬木，100元屬火、500元屬土、2000元屬金、1000屬水，若沒有五色鈔也可以放168元當「錢母」。

五色鈔示意圖。圖/讀者提供

到金紙店買「土地公金」，再加上供品、錢母一起放供桌。將錢母壓在供品下方，可跟土地公祈求：「我有放錢母在供品下面，請土地公加持，賜我錢母，加持我的錢母」，說完去擲筊，有三次聖筊，就算求到了。求來的「錢母」不能花掉，放在聚寶盆或是包包，或是收銀機櫃台、保險箱、抽屜。

如果擲筊最後是笑筊，代表緣分沒有到，土地公沒有應筊，建議將部分「錢母」中的錢拿去布施，也能消災。

▍第四要造財庫

「龍抬頭」當天很適合造財庫，記得當天米缸米要補滿。2025年家裡財位是在西南方，可放聚寶盆，聚寶盆裡放五色水晶、錢母、平常回家掏口袋，把零錢都放進去，每天都放錢再蓋起來，就能充滿財氣。

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