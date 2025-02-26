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最強老爸！遇事全力捍衛家人的手面相...下巴有「這特徵」超顧家

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享會捍衛家人的手面相。示意圖／ingimage
命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享會捍衛家人的手面相。示意圖／ingimage

有一個負責任、會捍衛他人的家人是很幸福的事。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分享會捍衛家人的手面相，不僅能照顧好自己，更能成為家人們最強的後盾！

負責相/責任感強、以家優先

特徵：下巴寬或有雙下巴

個性：天生較有責任感，尤其到45歲之後，不管男女出現雙下巴的情況下，會變得較為重視家庭，比較厚實的人家庭觀念都較濃厚，如果家裡人有困難，會第一時間以家人為優先，想辦法解決。擁有負責相的人，無論是結婚或生子，都有無形的壓力，但也是這種壓力，才能把家顧好，事業財運方面也會越來越進步。

付出相/為愛堅強、包容性高

特徵：印堂開闊

個性：此類人想得比較開，包容性很強，遇到一些比較不合理的事，或是家人惹出了麻煩，他都會說「沒關係」、「遇到就算了」，也會生氣，但氣過就過去了，不會計較。

呵護手/專注家庭、捍衛家人

特徵：手掌厚實有肉

個性：手掌厚實的人會比較勞碌，你想要做什麼事都願意幫你，都會挺到底，跟此類人當朋友或是家人，只要有困難去找他，他都會給你很好的方針，不僅在嘴巴上幫你，如果有能力更會出手幫你。

顧家紋/顧家戀家、傾心付出

特徵：手掌感情線延伸至食指下方橫節

個性：會對家裡的人全心全意地付出，跟這種人交往，會對某方面非常執著，只要生了孩子，就會全心全意地為小孩付出，跟家庭有關，或周圍他在乎的事物，都願意赴湯蹈火。此類人會變得有點執著、情執，比較不會去照顧自己，只會在意他人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

手相 湯鎮瑋 面相

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