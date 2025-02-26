快訊

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

聽新聞
0:00 / 0:00

3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎

科技紫微網／ 科技紫微網
3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎(圖片來源：Shutterstock)
3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎(圖片來源：Shutterstock)

隨著春天的腳步，3月的愛情運勢也悄悄地綻放。有三個星座在這個月份迎來了愛情的高峰，無論是單身者還是有伴侶的人，都能感受到暖暖的甜蜜氛圍。一起來看看這三大「愛情之星」吧！

TOP 3：天蠍座

短評：
天蠍座本月愛情運穩中有升，下半月是甜蜜好時機！

單身天蠍座：
月初桃花運勢偏弱，若強求可能事倍功半。不如專注於提升自己，例如學習新技能或充實專業能力。耐心等待至下半月，異性緣將逐漸提升，尤其是你的從容與優雅氣質會吸引到欣賞你的人。保持平和心態，愛情就在不遠處！

有伴侶的天蠍座：
3月是戀愛中的天蠍關係穩定發展的好時機，你們會更懂得體諒與包容彼此。適時準備一些小驚喜，能讓感情更進一步；已婚者則在伴侶的關心中找回溫暖和安全感。記得雙方都需要用心經營，真心付出才能收穫甜蜜。

總結建議：
單身者耐心等待，提升自身魅力；有伴侶者用心維繫，愛情將穩步升溫！

TOP 2：獅子座

短評：
桃花朵朵開，愛情運勢強勁，甜蜜指數爆表！

單身獅子座：
3月的獅子座桃花遍地開，生活中的人脈和朋友的介紹，都可能成為潛在的戀愛機會。下半月，與性格溫柔或有文藝氣息的人開始一段浪漫愛情的機率很高。建議多參加聚會或活動，展現你陽光大方的一面，吸引力將大大提升！

有伴侶的獅子座：
戀愛中的獅子，本月愛情穩定甜蜜，尤其適合討論婚嫁相關的事宜。中旬與伴侶見家長的話，只要表現得體，肯定會獲得好評。已婚的獅子懂得付出與體貼，讓家庭氛圍更加和諧溫馨，幸福感爆棚！

總結建議：
單身者主動出擊，拓展社交圈；有伴侶者抓住幸福契機，讓愛更進一步！

TOP 1：巨蟹座

短評：
巨蟹座本月愛情運勢全星座第一，幸福甜蜜無可挑剔！

單身巨蟹座：
3月的巨蟹魅力指數飆升，你的一舉一動都散發著吸引力，讓不少人對你心生好感。特別是在中旬前後，主動示好或送禮物的異性會增多，是表白的最佳時機！但也要注意，太過挑剔或傲慢可能會錯失良緣，保持耐心和開放心態，幸福將水到渠成。

有伴侶的巨蟹座：
巨蟹本月的感情運勢如春天般溫暖，甜蜜程度直線上升。一頓燭光晚餐或一份貼心小禮物，都能激起彼此更多的愛意。中旬後，夫妻或伴侶之間的親密互動會更加頻繁，安排短途旅行或散步聊天，能讓感情更加升溫，浪漫滿分！

總結建議：
單身者魅力無敵，把握中旬桃花高峰；有伴侶者用心經營愛情，甜蜜幸福即刻到來！

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

科技紫微網

伴侶 愛情運 獅子座

延伸閱讀

患難見真情「真朋友」四星座... 金牛提供金援、天蠍義氣相挺、他不離不棄

每日星座運勢／雙魚有氧運動有助於 提高思維反應

4星座女惹不起！溫柔、冷酷一線之隔 她們從「傻白甜」秒成「毒婦」

四星座超級大嘴巴！雙魚兩面討好、雙子隨口亂說、他藏很深

相關新聞

3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎

>隨著春天的腳步，3月的愛情運勢也悄悄地綻放。有三個星座在這個月份迎來了愛情的高峰，無論是單身者還是有伴侶的人，都能感受到暖暖的甜蜜氛圍。一起來看看這三大「愛情之星」吧！

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

周五就是228，也要放連假了。清水孟國際塔羅小孟老師分享，「2月28日七星連珠，逢七易有變局」。「七星連珠」指的是土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星這7 顆行星，在從地球往天空看視覺好似連成一條線。

患難見真情「真朋友」四星座... 金牛提供金援、天蠍義氣相挺、他不離不棄

俗話說「錦上添花容易，雪中送炭難得」，真正的友誼不只是風光時的歡笑，而是在低谷時的默默守護。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「能與你患難見真情的好友星座」，有四個星座的人是真朋友，總在關鍵時刻伸出援手，不離不棄陪在你身旁。建議同時參考太陽、上升、月亮星座。

每日星座運勢／雙魚有氧運動有助於 提高思維反應

2025-02-26牡羊座短評：有計劃就要有所動作。【整體運】是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊

4星座女惹不起！溫柔、冷酷一線之隔 她們從「傻白甜」秒成「毒婦」

就算是脾氣再好的人，也會有自己的底線。《搜狐》指出，雙子座、天蠍座、處女座、雙魚座的女性朋友們，平時看似溫柔，但在關鍵時刻，她們也會展現出冷酷無情的一面。

四星座超級大嘴巴！雙魚兩面討好、雙子隨口亂說、他藏很深

你身邊有大嘴巴嗎？無論公司茶水間八卦、朋友圈的小道消息，他們總四處打探，樂此不疲傳播出去，傳話過程還加油添醋，讓事件變得更戲劇化。大聊特聊別人秘密，就是他們的樂趣。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「八卦雷達！最愛挑起話題的星座」，建議參考太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。