快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

持家女友三星座！幫記帳幫理財、不求大餐享樂「每分錢花刀口上」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶示意圖。圖/ingimage
圖為情侶示意圖。圖/ingimage

在愛情世界裡，每對戀人都為共同的未來努力。有幾個星座女生在結婚前就願意精打細算，不求名牌禮物、不求天天大餐，願意為男友省錢，一起規畫兩人未來。搜狐網分享「結婚前，哪幾個星座最容易給男友省錢？」快看看都有那些很會持家女孩上榜。

巨蟹座：家的守護者 精打細算的溫情

巨蟹座女生對家庭充滿責任感，善於規劃預算，確保開銷合理。她們懂得精打細算，購物時會比較價格，選擇CP值高的產品。同時，她們還會幫助男友記帳、儲蓄，確保財務穩定。對她們而言，省錢不僅是節約，更是為未來的幸福生活打基礎。

金牛座：穩健理財 享受簡單幸福

金牛座女生務實且重視財務管理，習慣避免衝動消費，確保每筆錢都花得值得。她們在購物時精挑細選，偏愛耐用的商品，而非盲目追求潮流。此外，她們擅長儲蓄和利用折扣，讓生活既經濟又充滿質感，為未來提供穩固的經濟保障。

處女座：細節決定成敗 省錢也需智慧

處女座女生在消費上講求理性，懂得如何在品質與價格間取得最佳平衡。她們習慣制定預算、記錄支出，避免無謂的浪費。購物時，她們會仔細比價，確保物超所值。此外，她們還擅長投資理財，幫助男友提高經濟能力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

女友 星座 結婚

相關新聞

持家女友三星座！幫記帳幫理財、不求大餐享樂「每分錢花刀口上」

在愛情世界裡，每對戀人都為共同的未來努力。有幾個星座女生在結婚前就願意精打細算，不求名牌禮物、不求天天大餐，願意為男友省錢，一起規畫兩人未來。搜狐網分享「結婚前，哪幾個星座最容易給男友省錢？」快看看都有那些很會持家女孩上榜。

3月星座愛情運勢搶先看！你有機會邂逅春天的真愛嗎

>隨著春天的腳步，3月的愛情運勢也悄悄地綻放。有三個星座在這個月份迎來了愛情的高峰，無論是單身者還是有伴侶的人，都能感受到暖暖的甜蜜氛圍。一起來看看這三大「愛情之星」吧！

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

周五就是228，也要放連假了。清水孟國際塔羅小孟老師分享，「2月28日七星連珠，逢七易有變局」。「七星連珠」指的是土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星這7 顆行星，在從地球往天空看視覺好似連成一條線。

患難見真情「真朋友」四星座... 金牛提供金援、天蠍義氣相挺、他不離不棄

俗話說「錦上添花容易，雪中送炭難得」，真正的友誼不只是風光時的歡笑，而是在低谷時的默默守護。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「能與你患難見真情的好友星座」，有四個星座的人是真朋友，總在關鍵時刻伸出援手，不離不棄陪在你身旁。建議同時參考太陽、上升、月亮星座。

每日星座運勢／雙魚有氧運動有助於 提高思維反應

2025-02-26牡羊座短評：有計劃就要有所動作。【整體運】是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊

4星座女惹不起！溫柔、冷酷一線之隔 她們從「傻白甜」秒成「毒婦」

就算是脾氣再好的人，也會有自己的底線。《搜狐》指出，雙子座、天蠍座、處女座、雙魚座的女性朋友們，平時看似溫柔，但在關鍵時刻，她們也會展現出冷酷無情的一面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。