「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關
周五就是228，也要放連假了。清水孟國際塔羅小孟老師分享，「2月28日七星連珠，逢七易有變局」。「七星連珠」指的是土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星這7顆行星，在從地球往天空看視覺好似連成一條線。
古人認為出現七星連珠之後，會有災禍發生，但回顧過去兩千年時間裡，出現過26次七星連珠，等同於平均77年出現一次，最近二次七星連珠，發生在2022年6月16日與2000年5月5日。
2000年5月七星連珠，發生網路泡沫，全球經濟受到衝擊。
2022年6月16日七星連珠時，不久後9月發生全球股災。
因此周易有云：「逢七必變，逢九易凶」。因此七為變數，今年2月28日又一次七星連珠，而此次木星與金星最亮，木星落在雙子，川普與習近平皆為雙子，因此中美之間的變數變多，股市2-3個月間容易出現大修正，修正後會往好的方向走。
然而天王星這次亮度不明顯，而天王星為變動之星，所幸受到壓制，因此國際間雖然會變，但變中有序。
接下來面對川普關稅等的問題，台股與美股都會出現回檔，建議可以逢低買進，台股後續仍有機會再拉高，「中華民國，絕對經得起考驗。」！
最後關於七星連珠方面，小孟老師建議當日2月28日晚上9:00-凌晨5:00不宜許願，因為逢七易變，許願的事情容易改變。
生肖屬狗與蛇注意健康與交通。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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