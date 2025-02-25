快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

2025「龍池星」降臨！四大生肖財運飛起...但注意這些事

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

紫微斗數專家姚本軍臉書分享，2025年為乙巳流年，紫微斗數「龍池星」將帶來靈性、智慧與貴人助力，財運方面特別講求機緣、巧思與才智的運用。其中，生肖雞、牛、羊、蛇的財運將受到顯著影響，一起來看看這四個生肖在新的一年該如何掌握財富機會吧！

生肖雞：才華帶財 但需保持謙遜

2025年，屬雞者的財運將與自身才華、學識及特殊技能緊密相關，尤其是從事創意、表達能力或人際連結相關工作的朋友，將更容易吸引財富。然而，成功的關鍵在於自信與謙虛的平衡。過於自滿可能錯失機會，而過度依賴貴人則容易失去主動權。此外，在投資及財務決策方面，務必保持理性分析，才能確保收入穩定增長。

生肖牛：學習新技能 助財運提升

對於屬牛的人來說，2025年將是財運提升的好時機，關鍵在於資源與人脈。這一年可能會有來自外界的資金機會，或因學習新技能、改變思維模式而帶來財務突破。然而，在投資決策上需更務實，切勿被表面華麗的商機所吸引。另外，保持良好的財務紀律，確保收支平衡，避免因過度樂觀或奢侈消費而造成經濟壓力。

生肖羊：務實理財 避免衝動消費

屬羊者在2025年的財運與心境息息相關，情緒波動可能影響理財判斷。建議在新的一年避免因一時衝動做出不成熟的財務決策，例如盲目購物或對短期投資過度自信。穩定的財務觀念至關重要，適當規劃收支，並養成理性管理金錢的習慣，才能有效累積財富，減少因壓力而產生的衝動消費行為。

生肖蛇：事業帶財 但別高估人脈

對於屬蛇的人而言，2025年財運與事業發展息息相關，尤其是從事學術、文化、媒體、藝術、諮詢或智慧型產業的朋友，將有較多獲利機會。然而，關鍵在於選擇正確的發展方向，切勿因一時衝動而貿然轉換跑道，影響財務穩定。此外，龍池星雖帶來貴人運，但過度高估自己的人脈資源可能導致誤判，因此應確保事業有穩固基礎，才不會導致財務上的不穩定。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

延伸閱讀

搶當威力彩20億得主！4星座、4生肖、15姓氏大旺 掌握要點財運爆升

「擎羊星」衝擊…4生肖今年職場大地震！猴有金錢壓力、2生肖易和同事衝突

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

下期威力彩拚16.5億！4星座4生肖偏財運旺「搭幸運食物」不中都難

相關新聞

內外反差大！3星座女表面溫和、暗藏心機 天蠍會「適度狡猾」

外表具親和力，在社交上會是一種優勢，不過《搜狐》指出，三星座的女性可能會因為這種內外反差，對人際關係和生活產生不小的影響，包括雙子座、天蠍座、牡羊座的朋友。

2025「龍池星」降臨！四大生肖財運飛起...但注意這些事

紫微斗數專家姚本軍臉書分享，2025年為乙巳流年，紫微斗數「龍池星」將帶來靈性、智慧與貴人助力，財運方面特別講求機緣、巧思與才智的運用。其中，生肖雞、牛、羊、蛇的財運將受到顯著影響，一起來看看這四個生肖在新的一年該如何掌握財富機會吧！

小優大嘴巴遭炎上！星座老師給雙魚座的三個建議「面對現實吧」

女星小優大嘴巴事件愈演愈烈，最近正逢雙魚座生日，小優正是雙魚女，卻在生日前夕慘遭炎上。星座老師澤誼過去曾在臉書發文，給雙魚座面對現實的三個建議，在此送給小優，希望她經過這次事件能有所成長，未來變成更好的樣子。

3月1日龍抬頭「三生肖」必拜土地公、濟公！旺財加薪升官攏來

3月1日正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公和濟公師父生日，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享影片「3月1日土地公與濟公師父生日，3生肖得加持！越拜越發」，這三生肖當天建議要拜濟公和土地公補財氣，當然其他生肖也可以拜，有拜有保庇。

「小強精神」打不死...越挫越勇四星座！射手正能量、他讓失敗成為養分

人生難免有低潮，有些人會一蹶不振，有些人卻像打不死的小強，遇到困難反而能轉化成動力，越挫越勇，從失敗中記取教訓再出發。命理老師艾菲爾臉書分享，四個星座是典型的「跌倒不算輸，爬起來才是真贏家」代表，請同時參考太陽、上升星座。

誰是愛裝傻妹的心機girl？天秤討厭妳還喊閨密、小優「這星座」也上榜

有些女生是天然呆，而有些女生看似好傻好天真，其實內心跟明鏡似的，隨時都在想怎樣才對自己有利。「搜狐網」運勢專欄提到有三星座「表面傻傻惹人愛，卻是心機girl」，最近話題很多的藝人小優正好是雙魚座的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。