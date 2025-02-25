小優大嘴巴遭炎上！星座老師給雙魚座的三個建議「面對現實吧」

女星小優大嘴巴事件愈演愈烈，她爆料胡瓜和宋羽葤關係密切，遭老闆吳宗憲解約，宋羽葤更公開雙方對質電話錄音，網友一面倒撻伐小優。雙魚座的小優近日將要過生日，卻在生日前夕遭炎上。 星座老師澤誼過去曾在臉書發文，給雙魚座面對現實的三個建議，在此送給小優，希望她經過這次事件能有所成長，未來變成更好的樣子。

給雙魚座面對現實的三個建議

雙魚座要自欺欺人起來真的是十二星座之首！對他們來說面對現實太殘酷，就不如繼續躲在別人幫他建構的粉紅泡泡的世界，好讓自己覺得不會受傷，這樣的幻想力，就是雙魚座生存下去的法則。

1、離開同溫層，世界跟你想的不一樣

雙魚座那種我只聽我選擇我認為對的人，是讓大家很受不了的一點，戀愛腦＋超怕寂寞的他們總覺得我只要跟我認定的人緊緊守護著，外面的風雨都能挺過，然後旁邊那個人是對是錯，就完全不在他們考慮範圍！好像是自己在幫每個人賦予他們心裡想的角色跟人設，這實在是太困在自己的世界裡了。走出這個地方，你會發現，很多事情跟你想的差很多。

2、現實不是演戲，腦補少一點

承上題，雙魚座對於現實跟他想像的世界的界線界定得太過模糊，所以會有一種現實幻想分不清的腦補出現，於是乎那些別人的傷他們看不到，別人的痛苦他們自己用們的濾鏡輕輕放下看不到，這樣的腦補是避免自己受傷，卻也是對現實否定的保護機制。​

3、面對現實不難，人生才可能成長

現實是如此的艱難，就是人生的一個部分，堅決地否定只是讓人笑話，活在謊言裡的假象，雖然比較不受傷，卻是無窮無盡的謊言包裝的人生，敏感的雙魚座，是不可能一點感覺都沒有的，面對才可能成長，痛苦並非沒看到就會消失。

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