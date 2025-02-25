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3月1日龍抬頭「三生肖」必拜土地公、濟公！旺財加薪升官攏來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為二月二龍抬頭拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為二月二龍抬頭拜拜示意圖。圖／AI生成

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享影片「3月1日土地公與濟公師父生日，3生肖得加持！越拜越發」，這三生肖當天建議要拜濟公和土地公補財氣，當然其他生肖也可以拜，有拜有保庇。

3月1日正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公和濟公師父生日，相傳當天是龍王抬頭、掌管降雨之日，象徵春耕開始。俗諺說，「二月二，龍抬頭，蠍子、蜈蚣都露頭」也指萬物甦醒。民間還有剃「龍頭」（剪頭髮）以求好運、吃春餅、炒豆子（稱「炒龍鱗」）等習俗，寓意新一年風生水起，福氣滿滿。

Top3 生肖狗

狗如果去拜土地公和濟公師父，會對金錢更有靈感，正財和偏財運都會提升，事業上只要努力就會獲得好業績，手邊如果有閒錢，也可以在股市小試身手，容易賺到錢。

Top2 生肖猴

這段時間猴好奇心強，如果去拜土地公和濟公師父，學習上會更有成就，甚至可以發展興趣或副業，增加收入，猴有偏財運，也可買刮刮樂，或會中發票。

Top1 生肖羊

羊如果去拜土地公和濟公師父，會得到神明加持，生肖羊天生敢衝敢拚，無懼挑戰，對事情有主張，個人領導魅力出眾，會帶來自信，讓你業績提升，想要升官加薪也有機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

加薪 土地公 神明 財運 龍抬頭

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