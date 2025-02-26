命盤中的深層密碼：揭開地空與地劫的隱形牽絆

圖／canva (作者自製)

從星曜分析的觀點來看，「星曜也有階級之分」的觀念其實並不難理解，十四主星之所以稱為「主星」，正是因為它們對命盤所產生的影響力，遠高於其他非主星的星曜。

就算在十四主星之中，紫微、天府、太陽、太陰對於命盤所產生的影響力，也高於其他十顆主星。

而這些「影響力」是正向還是負面，取決於這四顆主星與其他星群的組合；紫微與天府需要搭配能夠增強其自身屬性的吉星(如左輔、右弼、祿存、其他星曜的化祿)，而太陽和太陰則需位於旺地，並搭配其他吉星。

若無法依自身的需求搭配吉星，星曜的「影響力」便無法發揮；然而，若再配上煞星、化忌，「負面影響力」便會浮現，進而對於命盤造成不利影響。

其餘十顆主星，依據星性，也有各自偏好的吉星組合(例如：天機與天魁、天鉞，巨門與文昌、文曲)，以及避之猶恐不及的煞星組合(例如：七殺與擎羊、破軍與鈴星)。

然而，星曜之間的「階級」也隱然成形。

十四主星以外的星曜，依照其重要性，可區分為甲級星、乙級星、丙級星；它們的重要性自然隨著等級不同而遞減。

在甲級星中，既有受人歡迎的吉星(文昌、文曲、天魁、天鉞、左輔、右弼、祿存、化祿、化權、化科)，也有令人望之生畏的煞星(擎羊、陀羅、火星、鈴星)以及化忌。

因此，星曜組合的吉凶好壞，通常取決於主星與甲級星的配對組合。

看似熟悉但是影響力並不如想像中強大的星曜，如紅鸞、天姚、地空、地劫、陰煞、截空等，通常就在乙級星之列。

大多數的乙級星，會隨著主星與甲級星之間的配對組合而產生「屬性加乘」的效果，不是錦上添花，就是雪上加霜，頗有頻敲邊鼓、助長氣勢之效。

例如，如果命宮有廉貞、貪狼，再加上紅鸞或天姚，會使坐命者展現出「花若盛開，蝴(浪)蝶自來」的桃花吸引力；如果僕役宮有巨門、擎羊加上陰煞，「命犯小人」就會是坐命者的日常。

然而，地空、地劫、截空雖身列乙級星之中，但其影響力直逼甲級星，甚至讓某些十四主星避之猶恐不及，令人嘖嘖稱奇。

而這三顆星曜，也堪稱「最難理解」的星曜之一！

半空折翅，浪裡行舟？

這三顆星曜之所以難以理解，主要原因在於各種詮釋眾說紛紜，莫衷一是。

不同的理論在詮釋地空、地劫最大的共通點就是：地空象徵「半空折翅」，地劫則代表「浪裡行舟」。隨後便開始穿鑿附會、各自解讀。

大多數的說法將重點放在「半空折翅，浪裡行舟」的解讀與延伸。

地空象徵空虛、剝奪與不可得，地劫則象徵破壞、動盪與意外耗損。既然象徵空虛與動盪，便衍生出另一種說法，認為它們適合在修行或宗教信仰中尋求解答。。

有些說法將地空、地劫與四顆煞星合併，稱之為「六煞」。

這種說法有其盲點：雖然在大多數的情況下，地空與地劫的出現並不代表良好的組合，但是它們的性質與煞星並不相同。如果屬性相似，為什麼地空與地劫並不歸屬於與煞星相同的甲級星，而是歸屬於乙級星？

另一些說法則是拉幫結派，將地空、地劫與截空、天空、旬空相提並論，因為都具有「抽象」與「虛化」的屬性，代表人生中的阻礙或空耗，讓人無法輕易實現目標。

這些說法如同「瞎子摸象」，雖各自都觸及到地空、地劫、截空的某些意義，但也落入了「看圖說故事」的迷思 - 過度簡化、流於表面。

要正確地解讀這三顆星曜的意義以及影響力，首要任務是掌握以下幾個原則：

- 地空本身的影響力是作用在同宮的甲級星

- 地劫本身的影響力不如地空，甚至可以忽略不計

- 地空與地劫聯手，會在命盤上形成四種作用力，影響的是宮位

- 截空本身的影響力，是作用在它所在的宮位，而非宮內的星曜

如果要用一個簡明易懂的方式來形容上述的影響力或是作用力，「弱化」便是一個平實、客觀的說法。

既然地空本身的影響力是作用在同宮的甲級星(當然也包括十四主星)，那麼也不難想像：為什麼紫微和天府視與地空同宮為大忌？

畢竟，代表「官貴」的紫微與代表「富貴」的天府，被同宮的地空「弱化」之後，紫微原有的高瞻遠矚與氣度，就會轉為目光短淺、器量狹小；天府本應精明求財、注重效益的特質，也會轉變為只關注細節與規則的保守心態。

命盤上所呈現的「意象」，通常是用來解釋可能發生的現象或是情況，但並非現象發生的原因。

地空所產生的「弱化」效應，真正原因在於它使坐命者產生了「天馬行空、思考異於常人」的思維與價值觀。

「天馬行空」到底是好是壞，當然取決於坐命者本身的條件、能力與認知、判斷。

以論命的實際經驗來分析，大概只有20%的人能將「天馬行空」轉化為自身優勢與獨特的能力。其餘80%的人，則會被普羅大眾視為「想法、作法怪怪的人」。

而「思考異於常人」中的「常人」，並非普羅大眾，而是「擁有相同條件的人」。

因此，命宮有「紫微加地空」的人，思考方式會與命宮僅有紫微的「常人」截然不同。財帛宮有「武曲加地空」的人，對金錢財富的看法也會異於財帛宮僅有武曲的「常人」。

地空的出現，也會讓同宮的吉凶星產生一種「豬羊變色」的效果。

祿存雖然帶有保守的意涵，但卻是金錢財富累積的象徵。命宮中有祿存和地空同宮，縱使仍有其他廟旺主星的加持，坐命者的整體財運就不如擁有相同組合，但是沒有地空同宮的坐命者，財富的規模也會有所差異。

夫妻宮有擎羊單守，通常被視為「不利婚姻」的組合，意味著坐命者在婚姻感情中，與配偶或伴侶的關係往往劍拔弩張，甚至暴力相向。但是當夫妻宮雖有擎羊單守，卻與地空同宮時，坐命者的婚姻中雖不時仍有齟齬或是令人傷心難過之處，但是整體的狀況或品質卻遠較夫妻宮有擎羊單守的坐命者為佳。

地劫本身雖然帶有勞碌的意涵，但是單獨存在時，並不像地空具有明顯、可供觀察或查證的影響力。

地空與地劫的四種作用力

地空與地劫之所以難以理解，另一個原因是大部分的說法將地空與地劫視為單一星曜個別論述；例如，星曜遇到地空同宮時會有何影響，或星曜遇到地劫同宮時會出現何種異常。

另一種說法則是以宮位做為討論重點：當地空或地劫進入某個宮位時，對於該宮位的影響。

但是地空與地劫的真正影響力，在於這兩顆星曜在命盤中所構成的「結構」。

地空與地劫是時系星曜，依據坐命者的出生時辰不同，在命盤中會形成四種不同的結構：空劫同宮、空劫夾、空劫拱、空劫對照。

地空雖有其特殊的影響力，但是地劫的影響力卻不明顯；然而，在兩顆星曜所形成的結構中，卻具有相當程度的破壞力。

在這四種不同的結構中，至少會有一個宮位受到地空與地劫「作用」。例如，巳位與亥位，常常是「空劫同宮」的宮位，巳位或亥位就是被「空劫同宮」所作用的宮位。

空劫同宮在亥位

又如，寅位與申位，通常是構成「空劫對照」的宮位，也就是地空在申位時，地劫必在寅位；或是地空在寅位時，地劫必在申位。寅位與申位就是同時被「空劫對照」所作用的兩個宮位。

空劫對照在寅位與申位

被地空與地劫所組合而成的「結構」作用後的宮位(無論是一個還是兩個)，就是被「弱化」的宮位。

至於被「弱化」的宮位，會產生何種現象或效應，則各有不同，但是都可以從坐命者的人生各個不同面向中，找到「弱化」的跡象。

坐命者A的田宅宮在巳位，宮內有廟旺的太陽化祿，但是鄰宮有地空與地劫，形成空劫夾田宅宮。

空劫夾巳位

A是個富可敵國的紅頂商人，名下有豪宅，買房置產已經不是能力的問題，而是意願與買多少的考量；田宅宮的太陽化祿正說明了坐命者無庸置疑的置產能力。

然而，田宅宮所代表的並不是只有坐命者本身的置產能力，另一層的意義是坐命者是否有承接祖產的機會。

而A出身於小康之家，父親的收入所得也僅能維持家庭生計，更談不上有大筆的土地房產可供坐命者承接。因此，空劫夾所造成的「弱化」效應，兌現在「並無祖產可承接」。

不過，「沒有祖產就靠自己」也正符合坐命者命宮七殺「不依祖業」的心態與價值觀，空劫夾所形成的「弱化」效應，並沒有造成太大的實質傷害。

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坐命者B的疾厄宮在亥位，宮內有廉貞化祿、貪狼，但是與地空與地劫同宮，形成空劫同宮。坐命者年紀輕輕就身體虛弱、傷病不斷，不是重要器官機能不佳，就是為筋骨疼痛、容易受傷所苦。

化祿代表坐命者資源的投入，雖然他勤跑醫院，花費大量的時間與金錢照顧孱弱的身體，但是只兌現疾厄宮化祿的「病痛多」，卻沒有實質的改善。空劫同宮所造成的「弱化」，的確造成一定程度的傷害。

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命宮辰位的廟旺太陽(對宮太陰)，正是可以解釋坐命者勤於出國、容易為工作過勞、作息不正常等等行為模式的主因，而身體及健康狀況無力支撐，則是空劫同宮形成「弱化」的必然。

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坐命者C的福德宮在亥位，宮內有紫微、七殺、右弼，但是地空在未宮，地劫在卯位，而形成空劫拱福德宮。

空劫拱亥位

坐命者是商界名人，事業有成，但是晚年卻遭逢喪子之痛及為病痛所苦，再加上緋聞纏身，讓他無法安享晚年。福德宮正是顯示坐命者是否可以安享人生的宮位，空劫拱所造成的「弱化」效應，的確造成不小的傷害。

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從實際的案例分析來看，影響層面較大的，就屬空劫對照。

無論是作用在夫妻宮、官祿宮所形成的事業不成、婚姻不利，或是作用在兄弟宮、僕役宮所形成的手足不和、朋友無助，「弱化」的現象顯而易見。

一般認為，財帛宮有煞星、化忌同宮，是最不利求財的組合，意味著坐命者容易為錢辛苦、傷神，遭逢是非、風波挫折不斷。

但事實上，當空劫對照作用在財帛宮及福德宮，才是真正不利求財的組合。

坐命者通常不是不事生產，依賴家人養活自己，就是異想天開，做著不切實際的白日夢，幻想著自己有一天終將一夜致富。

既對金錢沒有概念，也不想精進自己理財投資的思維，有的甚至不想努力工作賺錢。與其說是深受「空劫對照」所苦，倒不如說是「腦袋空空、天馬行空」！

在教學的過程中，我經常被質疑：難道地空、地劫作用在命盤中的各宮，就只有偏向負面的「弱化」效應，而沒有半點「異於常人」的創意或成就嗎？

當然有，但是並不多！

某位知名的學者，地空、地劫同在命宮，在50歲那年得到諾貝爾獎。正是因為「思考異於常人」，才使他能夠由不同的角度去思考與鑽研，進而獲得學術上的成就。

然而，在學術以外的政治領域，這位學者的諸多言行，常引發褒貶不一、毀譽參半的兩極評價。

失準的命理詮釋與誤判

在我個人學習命理的過程中，曾經接觸過「極簡風格」的分析方法 - 只論十四主星，其他的星曜都可以忽略不計。

這種「極簡風格」的優點是淺顯易懂，能迅速掌握星曜所代表的個性特徵，但缺點就是不夠細膩，單一主星的分析尚可應付，對於雙星組合就呈現力有未逮的失準。更不用提在缺乏諸多甲級星的基本論述下，對於命盤深入理解的局限性。

相較之下，傳統的命理分析方法雖然理論較為繁複，但無論是對坐命者的個性描述，還是行運預測，準確度都能大幅提高。

然而，上述的分析方法如果未將地空、地劫的影響力納入考量，論命的準確度往往會大打折扣。主要的原因在於，地空、地劫所形成的「弱化」效應，往往比預期的情況更為明顯。

例如，某個學員曾經拿了親友的命盤來詢問：原本命宮三方四正的組合，顯示坐命者理應具有野心勃勃、眼光遠大的行事風格，並在工作事業的發展上，應該有一定程度的成就。

但是學員實際接觸坐命者之後，才發現其個性謹小慎微、目光短淺，雖有目標卻行事毫無章法，自然也談不上有什麼傲人的成就。

這種實際狀況與預測、期待上的落差，讓不禁讓人懷疑：是命理不準嗎？還是坐命者所提供的出生資訊有誤？

但真實的原因，卻是這個學員忽略了坐命者命宮、遷移宮內的「空劫對照」，所產生的弱化影響。而「空劫對照」也大幅地影響坐命者對於一般事物的認知能力與自身的行為模式，不是天馬行空，就是自我感覺良好。

因此，如果在分析命盤時，沒有將地空、地劫的結構及作用力納入考量，將無法準確地解讀坐命者的性格與人生走向。這就像是有了近視，卻沒有進行視力矯正並配戴眼鏡。不是霧裡看花，就是模糊失焦。

看了這麼多的案例以及別人的故事，或許你該回頭思考一件重要但是被忽略的事：每個人的命盤中都有地空與地劫，它們在你的命盤上形成何種結構？又造成哪一種「弱化效應」？

而這個「弱化效應」是否曾是讓你百思不得其解的「生命黑洞」？還是讓你隱隱作痛但又不明就裡的「人生謎團」？

至於「截空」又會對命盤產生何種的影響力，我們下次再深入探討！

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