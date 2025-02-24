唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有破財情況 處女桃花旺盛

星象影響：牡羊能量強、火星順行巨蟹、金星逆行

本週感受牡羊能量增強，注意火災或遇到自私的人，想做的事情有阻礙感，建議多花時間跟自己獨處、回歸內心。週一火星順行巨蟹，正向處裡家庭問題，重新處理內在及人生課題，亦為水象星座帶來激勵的力量。週日金星逆行，星盤有星在0-10度者特別有感，可回顧一下過往。

12星座個別影響：

金牛：思維別太固執鑽牛角尖；感情太悲觀會影響發展

巨蟹：有破財情況但有助消災；感情別太小氣會更順利

魔羯：工作上需花時間磨合；感情掌握主導權就沒問題

水瓶：凡事放鬆心態保持彈性；感情別因外務多而疏忽

獅子：當前抉擇攸關未來走向；感情與事業需取得平衡

天秤：事業工作適合往望未來；感情上達成共識很重要

天蠍：海外機會多，可順利推進；感情保持距離更美好

雙魚：工作上高標準能有力推動；感情可表達自身需求

牡羊：工作上握有主導權；感情留心犀利言語帶來傷害

雙子：好消息來臨掌握決策權；散發魅力光芒吸引桃花

處女：心情愉快事務推進順利；桃花旺盛備受大家肯定

射手：好人緣能有助化險為夷；感情順遂且頗有長輩緣