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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大好運降臨」：滿滿財富飛奔而來

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要不心煩意亂，就能讓鈔票一張張的進入口袋中，有人則是持續溝通，就讓滿滿的財富飛奔而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬蛇

維修是件惱人的事，需要許多耐心和時間，在細節中找到問題，再一一排除障礙，如果你是專司器材維修的工作者，本周會有許多工作需要你挺身而出，在這段時間裡，維修單將一張接著一張送到面前，請不要心煩意亂，拿出專業技能，按部就班的去處理，很快就會讓鈔票一張張的進入口袋中。

第四名：血型AB型+生肖屬豬

如果你是充滿活力的演藝工作者，無論是歌唱、演戲、主持，還是藝術表演，本周會有很不錯的運勢，在這段時間裡，活動邀約將莫名其妙的接踵而來，讓你忙得片刻不得休息，加班趕場將無可避免，但一定要拿出衝勁，用最美好的笑容面對人群，就能讓你提高支持度，同時也帶來滿滿財富。

第三名：血型O型+生肖屬兔

網路世界充滿許多新鮮與驚喜，如果你是網路店經營者，尤其是服飾相關的店家，本周可是生意興隆的一周，在這段時間裡，網站的瀏覽人次會不斷增加，所謂人潮就是錢潮，可以藉此推出一些特別的優惠方案，吸引更多客人消費，只要保持親切的服務態度，絕對能讓你飽飽的賺上一筆。

第二名：血型B型+生肖屬羊

業務銷售無論在面對哪種客人，常常都需要笑臉迎人，與客戶拉近關係，如果你是從事銷售業務，特別是汽車產業，本周絕對要拿出最親切的笑臉，在這段時間裡，會有許多與客人接觸的機會，只要拿出專業解說，加上開朗的語調，就能讓滾滾錢財落入荷包裡，讓你笑到合不攏嘴。

第一名：血型O型+生肖屬牛

土地與房屋買賣，總是充滿著龐大利益，但耗時較久，需要較多耐心等待，如果你有從事房地產的投資，本周將有大好運降臨，在這段時間裡，手上所進行中的標的物，將會有突破性的發展，只要能持續溝通，就能傳來好消息，進而達成交易，讓滿滿的財富飛奔而來。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

溝通 生肖 血型 財富

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