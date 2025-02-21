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二月初二「龍抬頭日」 命理師一招迎好運、福星高照
農曆二月初二俗稱「龍抬頭」，在這一天後雨水會逐漸增加，因此在古代又稱為春耕節、農事節，今年落在3月1日，命理師柯柏成說，在龍抬頭這天去理髮，可以帶來好運，讓人鴻運當頭、整年福星高照。
柯柏成說，龍抬頭是民間傳統節日，「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春時「龍角星」從東方地平線上升起，所以稱為「龍抬頭」。古人認為龍掌管著降雲雨，降雨就決定著農耕是否豐收，標示著陽氣生發、雨水增多、萬物生機盎然，自古以來人們也將龍抬頭日作為一個祈求風調雨順、驅邪攘災、納祥轉運的日子。
初二、十六都有拜土地公的商家，這一天也是福德正神千秋聖誕，可以祈求新的一年生意興隆，在祭拜土地公時多供瓶水，這瓶飲用水用塑膠以外材質的容器裝著，玻璃或不銹鋼都可以，供奉完這瓶水要誦持「大悲咒」，這瓶水可以加入家中的熱水瓶就完成了引錢龍。
他說，龍抬頭象徵轉運，想要求好運也相當簡單，只要這一天去理髮就可以帶來好運，使人鴻運當頭、福星高照，所以連民俗上都說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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