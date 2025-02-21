農曆2月運勢(上)／雞恐破財、龍易生病、「他最慘」遇詐騙又血光災

命理師湯鎮瑋老師臉書分享「農曆二月份運勢解析，生肖蛇、龍、雞、牛、虎」影片，農曆2月就是卯月，從國曆3月5日節氣「驚蟄」開始到4月4日，老師提醒要注意下面這些事「有注意就開運」。

▍牛／當心血光災

牛要特別注意壓力，可能家庭工作兩頭忙，會有很多煩心的事情要處理。本月要多補充體力、多培養耐心，關關難過關關過。可以多布施，要注意會有血光災，出門在外也注意安全，千萬別恍神。牛也要注意官非問題，面對壓力就去處理，就當成一個處理的契機，之後就能鬆一口氣。

想要開運，可以多穿紅色、粉紅色衣服，配戴血珀、粉晶、紅繩，可以多拜觀音，多念觀音心咒。

▍虎／恐有爛桃花

虎男生有功名運還不錯，女性本月比較勞累，但是卻是建立口碑的好時機。本月做事情先別求回報，先廣結善緣，盡量圓滿，貴人會看見你的努力，留下好印象。虎本月先苦後樂，先養好體力抵抗力，之後會更好。虎本月可能有爛桃花，有對象的人互動交朋友，和謹守分際。

想要開運，可以多穿黃色、咖啡色、大地色系衣服，可以配戴蜜蠟，多拜土地公。農曆2月2日(國曆3月1日)也正好是土地公生日，記得要拜。

▍龍／疾病找上門

龍本月病符星入座，要多注意健康，容易感染流行疾病或是舊疾復發，要注意抵抗力。本月容易遇到豬隊友，做事要思慮周全，把風險降到最低。如果發現健康問題，本月不要強撐，該休息就休息，該就醫快就醫，就能大事化小逢凶化吉。

想要開運，可以多穿紅色、粉紅色衣服，配戴血珀、粉晶，可以多拜關公除晦氣。

本月要當心耳根子太軟，被人家哄騙，誤判情勢踏入小人陷阱。本月容易被詐騙，或是遇到有所企圖的人，建議要多修智慧，否則容易有官非、破財，毀譽。蛇本月不要太逞強，也不要莫名自信心爆棚，本月做事投資都要謹慎評估，工作或外出都要當心血光之災。

想要開運，可以多穿黃色、咖啡色、大地色系衣服，可以配戴蜜蠟，可以多拜文殊菩薩開智慧。

▍雞／當心恐破財

本月要注意破財問題，很容易沒有耐心，內心小劇場特別多。本月要多修耐心，避免口舌是非。雞要注意做好財務規畫，否則容易破財，工作上容易遇到變化，可能很想換工作、或是職場工作朝令夕改，讓你很煩。本月容易跟人不和，建議多轉念，用正能量去應對。

想要開運，可以多穿藍色、黑色系衣服飾品，可以配戴翁珀、黑曜石，可以多拜觀音，多念心經。

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