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搶當威力彩20億得主！4星座、4生肖、15姓氏大旺 掌握要點財運爆升

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩33連摃，下一期頭獎金額上看20億元，讓不少彩迷想一夕致富。示意圖／AI生成
威力彩33連摃，下一期頭獎金額上看20億元，讓不少彩迷想一夕致富。示意圖／AI生成

威力彩昨（20日）晚開獎又摃龜，目前已經累積33連摃，下一期頭獎金額上看20億元，讓許多彩迷紛紛下注想要一圓發財夢。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享影片，分析有4個星座、4個生肖、15姓氏的財運大旺，很有機會發大財。

星座：

第四名「牡羊座」：牡羊座受到金星旋轉，移入到牡羊座的本命元辰宮位，這顯示牡羊座的財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，所以在下注前要冥想粉色的玫瑰花或是水蜜桃，然後再到投注站去下注，也許會有好事發生。

第三名「天蠍座」：太陽在天蠍座的五宮偏財宮位，並且與五宮的水象能量結合，顯示天蠍座的偏財宮能一飛沖天，建議在下注前將鑰匙放在口袋裡，再放千元大鈔，說不定就能開啟財庫，讓財富不斷的噴發。

第二名「射手座」：射手座太陽加快移入到家庭長輩宮位，並且進入到四宮與水象元素結合，所以可以找家人來幫忙下注，或者是家人來幫忙選號，如果家人在異地，可以通完電話後再去下注，就能藉由家人的財運來引進自身的財氣。

第一名「雙魚座」：雙魚座受到太陽、水星、海王星加速的移入雙魚座的本命宮，並且在元辰位上發光發熱，三星互相照耀，小孟老師建議下注前可以打開手機觀看太陽與海洋的照片，再去下注，藉由水星與海王星的能量，吸收大量的財氣，入到自己的財寶庫，就能夠帶旺財氣。

生肖：

好運的生肖有雞、狗、鼠、猴，幸運的時辰為中午的1點到3點、晚上的7點到8點。財神的位置可以尋找住家的西南方，或者是住家的西方或南方，還有辦公室西南方的投注站，往這幾個方向去下注會更有財運。

姓氏：

小孟老師還點名15個姓氏有機會發財，這些姓氏分別為李、趙、孫、黃、王、陳、蔡、張、林、高、鄭、邱、許、葉、吳，很有機會出現偏財、橫財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 小孟塔羅 星座 生肖

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