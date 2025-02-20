「神鵰俠侶」陳曉、陳妍希分手決絕！戀愛甜死人、分手變冰山的5星座一次看

陳曉和陳妍希當年愛得要死要活，結果現在分手冷到不行，根本活生生的「愛時是偶像劇，分手像陌生人」典範。其實，這種「反差型分手」很多星座都很擅長，愛你的時候甜得發膩，分開後冷得讓你懷疑人生。來看看哪五個星座最有資格登上「分手冰山榜」！建議參考太陽跟金星星座！

1. 巨蟹座 – 戀愛時是暖爐，分手後是冰箱

巨蟹座是很情緒化的星座，也能說他們感情豐沛。當然在談戀愛時就會很深情，照顧另一半像家人一樣，把對方當作歸屬感的來源。但一旦分手，他們會瞬間築起厚厚的殼，覺得你不再是我的家人，不會再給對方任何機會。曾經的體貼瞬間變成無聲的冷漠，連回頭說再見都懶得做。

2. 天蠍座 – 不是分手，是消失

天蠍談戀愛全心全意，就像灑狗血的戲劇般的如此抓馬，但是當們分手時則是「黑名單伺候」，一秒清空你的存在。他們不只是分手，而是「封鎖＋黑名單＋社交網絡徹底清空」，他們要嘛不愛，要愛就是極端，愛時濃烈，分手時無情，對他們來說，下段才是他追求的，過去式的就不用回頭了。

3. 天秤座 – 禮貌得讓你更心寒

天秤座是「不撕破臉，但心裡再也沒有你」的代表。他們分手不會大吵大鬧，還能微笑祝福你，甚至可能丟一句：「還是可以當朋友啊。」不過這句話絕對只是尷尬但不失禮貌的微笑，他不想要破壞自己的優雅罷了，所以真的信了的話，只能說你天真，因為你再也走不進他的生活，他只是太懶得跟你撕破臉而已。

陳曉與陳妍希因共演「神鵰俠侶」結緣。 圖／中天提供

4. 牡羊座 – 來得快，走得也快

牡羊座愛你的時候轟轟烈烈，但只要覺得沒意思了，說分就分，毫無緩衝期。其實很多事情平常他們覺得只是無所謂，但不代表他們不在意，也許哪一天，某件事情讓他想開了，牡羊座就可以直接說走就走，感情變臉速度跟變天一樣快，讓人措手不及。

5. 水瓶座 – 冷到像AI分手

水瓶座的分手超冷靜，冷靜到你懷疑你們到底有沒有愛過。他可能會坐下來，認真跟你分析：「我們的頻率不合，這樣下去沒意義，不如好聚好散。」你情緒炸裂，他還能淡定說：「冷靜點，這樣影響溝通效率。」分手過程毫無情緒，跟寫報告沒兩樣，讓人心涼透頂。

陳曉（巨蟹座）＆陳妍希（雙子座）：這對星座組合，甜的時候剛剛好，變了就難拉回來

這對當初放閃放到大家眼瞎，結果現在低調到連分手都不想多說一句，讓人好奇到底發生什麼事。雖然官宣沒講原因，但光看星座，巨蟹 vs. 雙子，本來就很容易從「剛剛好」變成「不對頻」。

巨蟹座需要安全感，感情中習慣慢慢累積情感，像蓋一座穩固的房子，越久越穩。

雙子座則是變化快速，喜歡新鮮感與靈活的互動，感情更像一場即興的冒險。

這樣的組合，如果找到平衡，雙子能帶來輕鬆感，巨蟹則給予穩定的依靠，感情會像溫暖又充滿樂趣的港灣。但如果無法協調好步調，雙子可能會覺得壓力變大，而巨蟹則會因為缺乏穩定感而變得不安，進而影響相處模式。

當然，感情的變化從來不只關乎星座，還有個人成長、環境變遷與人生選擇。這次，他們選擇了低調分開，或許是經過深思熟慮的決定，也或許只是人生旅程的一個轉折點。

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