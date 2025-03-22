每日星座運勢／獅子維護感情的基礎 需要相互信任

2025-03-22

牡羊座

短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。

【整體運★★★☆☆】

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

【事業運★★★☆☆】

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

【財富運★★★★☆】

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

金牛座

短評：渴望表現的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

【財富運★★☆☆☆】

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

雙子座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：運勢大好的一天。

【整體運★★★★★】

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

【愛情運★★★★☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★★】

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 翡翠綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 和闐玉白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：享樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

【愛情運★★★★★】

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

【財富運★★★☆☆】

不利小額現金交易、快速買賣業。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

【整體運★★★★☆】

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的關心減少了一些，把更多的心思都放在工作上，但能獲得對方的理解！

【事業運★★★★☆】

能做自己想做的事，興奮不已，動力很足，做起事來開心，也易有收穫。

【財富運★★★★☆】

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，先前的辛苦付出今日可望收穫甜美果實。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

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