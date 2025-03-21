每日星座運勢／摩羯心態好自然覺得 事事盡如人意

2025-03-21

牡羊座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：今天諸事順利，是個好日子。

【整體運★★★★☆】

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 芒果黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

【整體運★★★★☆】

有創意的一天，在創作、企畫上易有突出的表現；工作時，有新想法可以盡量提出來，被採納的機率高。若與戀人約會，在個人形象上要多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有增溫的效果。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面幫助，有空閒者可以去剪個新髮型！

【事業運★★★★☆】

思維很活躍，創意工作者可以有所表現，想出新穎獨特的點子。

【財富運★★★☆☆】

想靠投資進財者，應廣交朋友，多了解市場動態！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：遇到問題，多尋求長輩的幫助。

【整體運★★★☆☆】

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

【事業運★★★☆☆】

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

【財富運★★☆☆☆】

不宜去想金錢的問題，一想到錢就會破壞今日的好心情！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：注意氣候變化，留意身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

【愛情運★★★☆☆】

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

【事業運★★☆☆☆】

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：正北方向

射手座

短評：應對事業人際交往。

【整體運★☆☆☆☆】

工作表現突出，卻也惹人眼紅，此日職場要協調好人際關係，避免無謂的麻煩；有不錯的相親對象哦，單身者出門前好好將自己打扮打扮是非常有必要的；財運走低，出門購物易與銷售人員發生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人容易看到對方的缺點，失去了開始時的新鮮感，你的熱情也會大為減退。

【事業運★☆☆☆☆】

好好學習、努力工作，別輕易承諾，或是假裝很努力，那都會讓你摔跟頭。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，別碰觸金錢遊戲。有破財之傾向，不宜購物，容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：心態好，自然覺得事事盡如人意。

【整體運★★★★★】

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★★☆】

羅曼蒂克色彩濃厚的日子，在咖啡廳、舞廳等娛樂場所易遇到有緣人。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演軍師的角色，能提供專業資訊或是創意靈感給同事參考。

【財富運★★★★☆】

有點傷神的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：金錢敏銳度高，頗能把握商機。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 古銅青

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

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