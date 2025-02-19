12星座今年「卡關」的事！牡羊工作、魔羯家庭、這星座留不住錢

2025年開始了，12星座今年都會遇到各自的課題，可能覺得卡關不順心，快來看看12星座各自該注意的事情，「有注意就開運」。

★白羊座／綁手綁腳 尤其工作

今年受到的限制會更多，你會前所未有的感受到無法自由行動。最明顯的事情是工作，雖然面前有出現不錯的機會，但因為各種原因，你並沒有辦法馬上離職或是投身於新的工作中，讓你一整年都會感受到被限制，無法隨心所欲的感覺。

★金牛座／事業起飛 但易生病

今年有很多的機遇是非常難得的，在事業發展會有飛躍的進步。這當然也會讓你非常忙碌。最需要注意的是身體。一不留神就容易生病，尤其是一些舊患舊傷，如果沒有好好處理，很容易一直重複發病。

★雙子座／人際社交 變得辛苦

人際關係一直是你苦心經營的事情，但今年你所面對的難題正是人際關係。問題也許不是因你而起，但你卻為了要維持和諧的關係，和諧的相處，不惜自己去促成很多事情，然而都會有不同的反效果，真正的賠了夫人又折兵。

★巨蟹座／情非得已 可能轉職

今年想要實現的事情很多，其中在事業上雖然你樂於原地踏步，不喜歡改變的你今年將會迎接轉變，也許有不同的事情發生讓你有想要轉職的想法，也可能是因為職場的異動讓你不得不離開現有的工作。整體來說，事業就是今年需要當心的事情。

★獅子座／想要進修 問題多多

想要成就的事情很多，特別當心是在學習上，你有很多事情想要進修，學習，但是偏偏遇到的問題很多，或是你需要出國的時候遇到的問題更多，需要特別當心處理問題時不要過於衝動。

★處女座／莫名焦慮 容易出錯

情緒是你該要當心的，今年很多事情都讓你莫名的焦慮，可能是因為家庭，也可能是因為工作，反正都是你越害怕出錯的事情就越容易出錯，需要特別注意適時要找機會好好放鬆。

★天秤座／愛情、合作關係都生變

伴侶/合作的關係容易生變，可能是兩人相處時的改變，或是相處模式的轉變，讓你不得不重新思考兩人之間的關係，即使是合作的關係也是，你也會開始思考這樣的形式是否可以帶來更多的利益。今年有機會開始的合作關係都要特別當心。

★天蠍座／工作壓力 影響身心

最當心的事情是你把工作當成一種責任，你開始無法好好享受工作帶來的滿足，你開始擔憂很多事情，這些的情緒會影響你的身體情況，要好好把壓力轉化為動力。

★射手座／不再樂觀 缺乏動力

無法保持樂觀的心意，這是今年的主題，你需要特別當心自己的心態，可能看什麼都容易看到負面的一面。這樣會讓你做什麼事都容易失去動力，嘗試改變一下心情，處理事情時的態度。

★魔羯座／家庭責任 沉重負擔

家庭的束縛與責任，今年要當心的是你人生會有不同的改變，尤其在於家庭的變化，有可能需要扛起責任，讓你有很重的負擔。你會感受到強烈的家庭牽絆，這是今年最大的變化。

★水瓶座／各種延誤 影響生活

你會容易受到時間的影響，交通的不順，預期的時間無法如期進行，很多這些的小問題都會造成你在生活中出現各種的不便。這些雖然都可以避免，但發生的次數太多會讓你逐漸失去耐心。

★雙魚座／雖有財運 留不住錢

金錢的考驗來了！今年雖然也有穩定的財運，但是你總感覺無法留住金錢，也有事情發生讓你不得不重視整理財務，訂下自己的理財計劃。

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