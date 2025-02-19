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「擎羊星」衝擊…4生肖今年職場大地震！猴有金錢壓力、2生肖易和同事衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖/ingimage
上班族示意圖。圖/ingimage

紫微斗數 一點通 姚本軍臉書分享，「2025年擎羊星對四類生肖人事業產生衝擊」，在紫微斗數中「擎羊星」帶有損耗與調整的特質，意味著將有職務調動、政策變動、權力重組等變化。四大生肖請保持彈性、隨時調整策略，才能在事業變局找到新機會。

▍生肖龍／容易和同事上司衝突

2025年乙巳年對生肖龍者來說，是充滿變數的一年。擎羊星的剛烈與衝動特質，使得生肖龍在事業上過於強勢，容易與上司、同事產生衝突，或因急於求成而倉促決策。這一年在事業上的關鍵是穩定心態，避免魯莽行事，無論是職場溝通還是重大決策，多考慮後果。尤其面對談判與競爭，更要學會圓融處理，避免一時情緒損害自身利益。

▍生肖狗／出外發展機會多

2025年乙巳年對生肖狗來說，事業將有突如其來的變動。外地出差或工作異動機會變多，也可能因市場變化而需重新布局。狗外出發展機會雖多，也存在阻力，恐與客戶、合作夥伴發生摩擦，或因競爭而感到壓力。狗要特別留意人際關係，不要因衝動破壞長期合作。擎羊星帶來耗損風險，也請注意交通安全，或是出差、旅行時避免各種意外，拖累工作進度。

▍生肖蛇／溝通不順 別過分強勢

2025年乙巳年對生肖蛇來說，要避免與同事或合作夥伴發生矛盾，影響工作進程。團隊合作時，蛇要避免過度強勢或主觀，以免引發內部對立，打亂團隊進度。此外，擎羊星也可能帶來突發性的人事變動，可能是團隊成員離開，或是合作夥伴突然退出，蛇要多留意職場風向，靈活應對，必要時也尋找新合作夥伴或替代方案，確保業務順利進行。

▍生肖猴／財務風險 謹慎決策

2025年乙巳年對生肖猴而言，將有金錢運勢波動。猴在事業上要特別注意財務管理與風險控制，避免因為錯誤投資、衝動消費為帶來龐大經濟壓力。猴的事業可能出現瓶頸，建議耐心調整策略，找到突破點，千萬不要急躁決策，以避免增加財務壓力。要保持穩定心態、靈活應對，並注重人際溝通與財務管理，就能度過難關。

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