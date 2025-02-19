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威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為集資中樂透示意圖。圖／AI生成
圖為集資中樂透示意圖。圖／AI生成

威力彩連槓32期，最新一期20日(周四)頭獎上看16.5億，又掀起一波搶買潮。命理專家蔡上機臉書分享，馬、狗、虎三個生肖財運最旺，還有幸運色與財位。

蔡上機說，2025年三生肖馬、狗、虎財運最旺。最好能搭配臉型特徵為火行，也就是下巴尖的倒三角形臉、或是臉部骨形明顯外露的骨感強烈的人，中獎機會最高。如果不是上述三生肖仍想買彩券，也可以問這些人意見或請他們幫忙買，沾點他們的好財運，也能增加中獎機會。

蔡上機表示，也可以透「看、穿、戴、吃、聞、聽」等方式，為自己開財運，增加中獎機率。蛇年最招財的顏色是屬火的紅色，可以搭配紅色服飾、紅色寶石，天然的紅色的食物，以及麝香、辛香調肉桂味香水等都能帶來好運。另外幸運方位是東方，建議選擇住家「東方」財位的彩券行，也可以增加財運及中獎機會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 生肖 財運

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