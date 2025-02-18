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下期威力彩拚16.5億！4星座4生肖偏財運旺「搭幸運食物」不中都難

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩連32槓，下一期頭獎累積金額預估上看16.5億元。本報資料照片
威力彩連32槓，下一期頭獎累積金額預估上看16.5億元。本報資料照片

威力彩目前連32摃，台彩表示，下期（2月20日）預估銷售金額為7億至8億元，頭獎累積金額預估上看16.5億元，也是第五屆以來最高的頭獎獎金。清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，有四生肖、四星座偏財運極旺，按照老師分享步驟去下注，有可能抱走大獎。

★好運星座

TOP 4射手座

射手座受到木星落入合作宮與婚神星加持，顯示2月20日(四)射手座的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與火元素相關的事物，例如食用辛香料濃郁的食物，如辣椒、咖哩或烤肉，以激發財運能量。另可前往熱鬧、人流旺盛的投注站，如燒烤店、火鍋店、熱炒店或夜市附近下注，以提升財氣。此外，佩戴紅瑪瑙或石榴石飾品，也能強化偏財磁場，幫助射手座在當日獲得幸運之財。

TOP 3雙子座

雙子座受到木星落入命宮與火星進入財務宮的影響，顯示2月20日(四)雙子座的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與風元素相關的事物，例如食用輕盈且富含空氣感的食物，如爆米花、舒芙蕾或氣泡飲料，以提升財運流動性。另可前往高樓附近、風口處或通風良好的投注站，如咖啡廳、露天市集、機場或捷運站附近下注。此外，佩戴紫水晶或黃水晶飾品，也能增強財運磁場，助雙子座迎來意外之財。

TOP 2天蠍座

受到木星與月亮落入偏財宮，顯示當日的天蠍座的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可多接觸與水元素相關的事物，例如飲用純淨水、海鹽泡澡或食用海鮮，增強財富流動性。另可前往靠近水源的投注站，如港口、魚市場、水族館或飲料店旁的投注站下注，以提升財運。此外，佩戴黑曜石或藍寶石飾品，也能進一步增強財氣磁場，幫助天蠍座在當日獲得意外之財。

TOP 1金牛座

受到木星與天王星落入偏財宮，顯示2月20日(四)金牛座的偏財運極旺盛。建議在購買威力彩前，可以多接觸與穩定能量相關的事物，例如食用根莖類食物，如馬鈴薯、紅蘿蔔或番薯，增強財運穩定性。另可前往傳統市場、超市、雜糧行或蔬果店附近的投注站下注，以強化財氣。此外，佩戴黃水晶或茶晶飾品，也能進一步提升金錢能量，幫助金牛座在當日捕捉財富機遇。

★好運生肖

鼠、龍、猴、豬

★好運時段

早上9:00-11:00

中午13:00-15:00

下午19:00-20:00

財神方位：正東方

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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