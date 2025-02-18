快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

2025年五生肖犯小人！牛要低調、羊易被騙、他快「斷捨離」有毒關係

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族犯小人，運勢欠佳示意圖。圖／AI生成
上班族犯小人，運勢欠佳示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師分享，2025年五個生肖要注意犯小人問題。老師解釋，八字是人的出生年月日時，也就是「四柱」。四柱撐起一個人的命格，富貴榮枯息息相關，要從命理去了解自己或家人，改變缺點，人生就更圓滿。

2025年五個生肖犯小人

★牛／成功要低調 避免小人眼紅

牛2025年運氣不錯，機會也不錯，牛可能氣焰太高，或是對事物太執著，反會忽略其他人的感受，就得罪人了。牛有五鬼星，可能有人從中作梗，當牛成功的時候要低調，要懂得分享，不要忘記分功勞給別人。

當牛太過度放大自我，可能就會惹人眼紅，建議有好事或賺到錢要多分享，回饋給家人、慈善團體，或是身邊的人。多廣結善緣、行善布施，就能改善犯小人問題。

★兔／別當濫好人 斷捨離有毒關係

兔2025覺得勞心勞力，一直很累，建議今年養好體力，不要太執著瞎忙，建議付出也要有智慧，要懂停損。

兔有時候看錯人、幫錯人，容易礙於面子越陷越深，建議2025兔要有勇氣有智慧斷掉「不對的人」、「不對的事」，兔才會過得更好。兔不要當濫好人，幫人也要有智慧。人際關係有變化，可能也是好事。

★羊／容易被騙 不屬於你的錢不要貪

羊2025有弔客星入座，代表容易被詐騙，心中有貪念，容易被落井下石。羊要注意不要有貪念，不要被欲望沖昏頭，別亂投資，不屬於你的錢財不要賺，會容易被騙。

羊要多修智慧，今年借錢給親友，容易有去無回。老師建議，要嘛直接拒絕，或是量力而為，只借出不還也不在意的金額就好。

★雞／以和為貴 少管別人閒事

2025年小人很明顯，直接和你對幹。雞容易遇到看你不爽的人，對方會很明顯表現出討厭你。建議雞2025以和為貴，不要和人正面衝突，以免損害自己形象。

當雞遇到不公平的事情，也請少管閒事，不要幫人調解糾紛，容易公親變事主。另外，雞2025年要一定奉公守法，否則小人會直接抓你漏洞，給你致命一擊。

★豬／管好嘴巴 以免脫口得罪人

正沖太歲，2025豬感受到壓力，可能自己容易求好心切，或是對人不耐煩，可能脫口而出就得罪人。

豬建議2025年管好嘴巴，不要亂說話也別亂吃東西，建議一定要安太歲，也可以去寺廟點光明燈。豬2025年要多修耐心，以免說話得罪人，今年不要求快，不要亂投資、亂創業，容易出事。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

安太歲 生肖

延伸閱讀

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

「雨水」三生肖遇水則發！家中小孩太頑皮快拜神明當乾爹

2025看他表現！4星座超適應環境…水瓶迎向挑戰、「這星座」實力會說話

相關新聞

2025年五生肖犯小人！牛要低調、羊易被騙、他快「斷捨離」有毒關係

命理師湯鎮瑋老師分享，2025年五個生肖要注意犯小人問題。老師解釋，八字是人的出生年月日時，也就是「四柱」。四柱撐起一個人的命格，富貴榮枯息息相關，要從命理去了解自己或家人，改變缺點，人生就更圓滿。

2025看他表現！4星座超適應環境…水瓶迎向挑戰、「這星座」實力會說話

在人生的舞台上，有些人適應力一流，總能夠輕鬆自如切換角色，無論職場、家庭或是社交場合上，他們觀察力絕佳，應變靈活，遊刃有餘地抓住機會。塔羅牌老師艾菲爾分享有四個星座在2025年最能夠展現出這樣的能力，請同時參考太陽、上升星座。

「雨水」三生肖遇水則發！家中小孩太頑皮快拜神明當乾爹

因為雨水是生發之時，家中如果小朋友如果多災多病或很頑皮難帶，也可以趁著雨水節氣，選擇一位有緣份的神靈作為他們的乾爹、乾媽或乾爺爺（專屬於關聖帝君），保佑他們順利長大。

雨水現紫光！命理師教1招「紫氣東來」逢凶化吉、願望都實現

2月18日即將迎來節氣「雨水」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在週二下午17:59分左右，會有一段時間東方會出現「紫光」，也是漢朝劉向《列仙傳》所說的：「紫氣東來」，是吉祥的徵兆，只要向著東南方156度祭拜許願，就可以迎接『紫氣東來』吉祥運勢，為自己逢凶化吉。

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

威力彩頭獎已經連續槓龜31期，讓這次頭獎金額一舉上看14億元，成為近兩年來最高獎金的彩券大獎！隨著開獎倒數，彩券市場熱度飆升，許多人都期待能成為這次幸運兒。如果你也想抓住這次難得的機會，不妨參考開運達人楊登嵙教授提供的5大旺財中獎法則，提升財運，把握14億獎金的可能性！

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

2025年2月18日18點07分，「雨水」節氣正式來臨，這是二十四節氣中的第二個節氣，象徵著春天的降臨，萬物開始復甦。雨水落在枯木上，讓大地迎來生機，落在乾裂的黃土地上，種子得以萌芽。這是一個象徵希望與新生的節氣，提醒人們要開始為一整年的豐收與健康做準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。