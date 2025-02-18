2025年五生肖犯小人！牛要低調、羊易被騙、他快「斷捨離」有毒關係

命理師湯鎮瑋老師分享，2025年五個生肖要注意犯小人問題。老師解釋，八字是人的出生年月日時，也就是「四柱」。四柱撐起一個人的命格，富貴榮枯息息相關，要從命理去了解自己或家人，改變缺點，人生就更圓滿。

2025年五個生肖犯小人

★牛／成功要低調 避免小人眼紅

牛2025年運氣不錯，機會也不錯，牛可能氣焰太高，或是對事物太執著，反會忽略其他人的感受，就得罪人了。牛有五鬼星，可能有人從中作梗，當牛成功的時候要低調，要懂得分享，不要忘記分功勞給別人。

當牛太過度放大自我，可能就會惹人眼紅，建議有好事或賺到錢要多分享，回饋給家人、慈善團體，或是身邊的人。多廣結善緣、行善布施，就能改善犯小人問題。

★兔／別當濫好人 斷捨離有毒關係

兔2025覺得勞心勞力，一直很累，建議今年養好體力，不要太執著瞎忙，建議付出也要有智慧，要懂停損。

兔有時候看錯人、幫錯人，容易礙於面子越陷越深，建議2025兔要有勇氣有智慧斷掉「不對的人」、「不對的事」，兔才會過得更好。兔不要當濫好人，幫人也要有智慧。人際關係有變化，可能也是好事。

★羊／容易被騙 不屬於你的錢不要貪

羊2025有弔客星入座，代表容易被詐騙，心中有貪念，容易被落井下石。羊要注意不要有貪念，不要被欲望沖昏頭，別亂投資，不屬於你的錢財不要賺，會容易被騙。

羊要多修智慧，今年借錢給親友，容易有去無回。老師建議，要嘛直接拒絕，或是量力而為，只借出不還也不在意的金額就好。

★雞／以和為貴 少管別人閒事

2025年小人很明顯，直接和你對幹。雞容易遇到看你不爽的人，對方會很明顯表現出討厭你。建議雞2025以和為貴，不要和人正面衝突，以免損害自己形象。

當雞遇到不公平的事情，也請少管閒事，不要幫人調解糾紛，容易公親變事主。另外，雞2025年要一定奉公守法，否則小人會直接抓你漏洞，給你致命一擊。

★豬／管好嘴巴 以免脫口得罪人

正沖太歲，2025豬感受到壓力，可能自己容易求好心切，或是對人不耐煩，可能脫口而出就得罪人。

豬建議2025年管好嘴巴，不要亂說話也別亂吃東西，建議一定要安太歲，也可以去寺廟點光明燈。豬2025年要多修耐心，以免說話得罪人，今年不要求快，不要亂投資、亂創業，容易出事。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。