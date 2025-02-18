快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

聽新聞
0:00 / 0:00

2025看他表現！4星座超適應環境…水瓶迎向挑戰、「這星座」實力會說話

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族薪情好示意圖。圖／AI生成
上班族薪情好示意圖。圖／AI生成

在人生的舞台上，有些人適應力一流，總能夠輕鬆自如切換角色，無論職場、家庭或是社交場合上，他們觀察力絕佳，應變靈活，遊刃有餘地抓住機會。塔羅牌老師艾菲爾分享有四個星座在2025年最能夠展現出這樣的能力，請同時參考太陽、上升星座。

Top 4 天秤座：圓融社交、彈性應對

天秤座向來以優雅的社交能力和圓融的處世態度著稱，2025年天秤座憑藉高超的溝通技巧和靈活應變的本領，輕鬆應對每一天生活和工作。天秤座擅長於角色切換，不論是職場中的領導者、朋友間的協調者，或是家庭中的支柱，都能夠表現得游刃有餘。他們敏銳的美感與生活品味，也能幫助他們平衡生活與工作。建議天秤座多參加藝文活動，拓展人脈與靈感。

Top 3 摩羯座：底子深厚、才華洋溢

摩羯座看起來埋頭苦幹，但其實是低調的變色龍。摩羯座擅長冷靜分析，2025年他們憑藉實力與經驗，在職場或人生上做出重要抉擇，或是達成重要目標。摩羯座在專業領域表現出色，同時也多才多藝，他們能輕鬆切換不同角色，無論是管理者、創作者、或投資者，都游刃有餘。建議摩羯座在2025年多發揮自身才華，嘗試跨領域合作，會有更多元發展。

Top 2 水瓶座：人生精彩、不甘平凡

水瓶座創意非凡，總能跳脫框架，體驗有趣的人生。2025年，水瓶座會以更靈活的方式迎接挑戰，可能是換工作、生活方式變化，甚至換居住地。不甘於平凡的水瓶座，喜歡探索未知和挑戰自我，他們善於轉換角色以適應環境，水瓶座總在不同人際圈中自由穿梭，展現魅力。建議2025年水瓶座不妨多嘗試新事物，擴展視野，並抓住每一次改變的契機。

Top 1 雙子座：轉變職場、滿足夢想

雙子座天生靈活多變，職場上，他們擁有極高的適應力和學習力，2025年雙子座有機會轉換跑道或挑戰新領域，他們也能快速融入新團隊，在職場快速發光發熱。雙子座對於追逐夢想充滿熱情，無論創業、進修或是實現個人目標，都能有所成。建議雙子座在2025年積極參與各種學習與交流活動，多接觸不同領域的知識與人脈，築夢踏實。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 社交 職場

延伸閱讀

你上榜了嗎？「3大生肖」天生有福氣 賺錢和事業都精彩

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

「雨水」三生肖遇水則發！家中小孩太頑皮快拜神明當乾爹

大S逢九遇劫藏玄機！命理師驚曝「小S命盤」恐怖格局：與姊姊相似

相關新聞

2025看他表現！4星座超適應環境…水瓶迎向挑戰、「這星座」實力會說話

在人生的舞台上，有些人適應力一流，總能夠輕鬆自如切換角色，無論職場、家庭或是社交場合上，他們觀察力絕佳，應變靈活，遊刃有餘地抓住機會。塔羅牌老師艾菲爾分享有四個星座在2025年最能夠展現出這樣的能力，請同時參考太陽、上升星座。

「雨水」三生肖遇水則發！家中小孩太頑皮快拜神明當乾爹

因為雨水是生發之時，家中如果小朋友如果多災多病或很頑皮難帶，也可以趁著雨水節氣，選擇一位有緣份的神靈作為他們的乾爹、乾媽或乾爺爺（專屬於關聖帝君），保佑他們順利長大。

雨水現紫光！命理師教1招「紫氣東來」逢凶化吉、願望都實現

2月18日即將迎來節氣「雨水」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在週二下午17:59分左右，會有一段時間東方會出現「紫光」，也是漢朝劉向《列仙傳》所說的：「紫氣東來」，是吉祥的徵兆，只要向著東南方156度祭拜許願，就可以迎接『紫氣東來』吉祥運勢，為自己逢凶化吉。

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

威力彩頭獎已經連續槓龜31期，讓這次頭獎金額一舉上看14億元，成為近兩年來最高獎金的彩券大獎！隨著開獎倒數，彩券市場熱度飆升，許多人都期待能成為這次幸運兒。如果你也想抓住這次難得的機會，不妨參考開運達人楊登嵙教授提供的5大旺財中獎法則，提升財運，把握14億獎金的可能性！

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

2025年2月18日18點07分，「雨水」節氣正式來臨，這是二十四節氣中的第二個節氣，象徵著春天的降臨，萬物開始復甦。雨水落在枯木上，讓大地迎來生機，落在乾裂的黃土地上，種子得以萌芽。這是一個象徵希望與新生的節氣，提醒人們要開始為一整年的豐收與健康做準備。

你上榜了嗎？「3大生肖」天生有福氣 賺錢和事業都精彩

每個人來到世上，都有不同的際遇，福分高低也有所差別，在十二生肖中，有幾位或許天生就擁有較高的福氣，但更重要的是，他們懂得累積自己的福報，加上大膽的衝勁，讓自己事業、財運都變得精彩，一起看看是哪幾位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。