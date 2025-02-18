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「雨水」三生肖遇水則發！家中小孩太頑皮快拜神明當乾爹

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小孩頑皮示意圖。圖／AI生成
圖為小孩頑皮示意圖。圖／AI生成

今(18)日是節氣中的「雨水」，柯柏成/命理 臉書分享，雨水是萬物生發的節氣，通常在每年陽曆2月18-20日，雨水代表降雨開始，通常有小雨滋潤大地，照顧農作物生長。根據《月令七十二候集解》的記載，「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」

雨水時節有三個生肖虎、兔和龍遇水則發，今年心想事成。財運不佳的人，這天可將常用金融機構存摺、印章或金融卡放到住家或房間的東南、正南或西南方的抽屜櫃子裡。住家東方可種植幸運竹，增加財運和事業運，若想求姻緣美滿或家庭和睦，可插一束香水百合（花朵數需要為奇數），都很適合以上三生肖搭配開運。

另外，因為雨水是生發之時，家中如果小朋友如果多災多病或很頑皮難帶，也可以趁著雨水節氣，選擇一位有緣份的神靈作為他們的乾爹、乾媽或乾爺爺（專屬於關聖帝君），保佑他們順利長大。

民間也有不少與「雨水」有關的俗諺，像是「雨水連綿是豐年，農夫不用力耕田」，雨水降雨代表今年將豐收。「雨水，海水卡冷鬼」，則表示雖然雨水已過立春，但海水依然很冷。「雨水節，接柑桔」，意指此時適合接種柑桔。

清水孟國際塔羅小孟老師臉書也分享過「雨水」五大禁忌：

1. 不宜食用過重口味或過補的食物。

2. 少吃油炸與燒烤食物，以避免上火引起便秘。

3. 不要過早減少厚衣物，保持適當保暖。

4. 男性應避免過度興奮，以免傷到陽氣。

5. 冷水傷筋骨，小孩與年長者洗手洗澡不宜過多冷水，以免影響身體血液循環。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 神明 節氣 雨水

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