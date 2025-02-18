威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

威力彩頭獎已經連續槓龜31期，讓這次頭獎金額一舉上看14億元，成為近兩年來最高獎金的彩券大獎！隨著開獎倒數，彩券市場熱度飆升，許多人都期待能成為這次幸運兒。如果你也想抓住這次難得的機會，不妨參考開運達人楊登嵙教授提供的5大旺財中獎法則，提升財運，把握14億獎金的可能性！

1. 今天財運最好的生肖

2月17日這天，財運最旺的生肖是： 牛、蛇、馬、雞

如果你的生肖是其中之一，可千萬別錯過這次可能翻身成14億富翁的機會！

「選對地點，財運跟著來！」不同的日期有不同的財運方位，今天的 「財神方」 在 西方與西北方。

如何利用財神方？

若住家或飯店為圓心，朝西方或西北方的彩券行購買彩券或刮刮樂。例如：住在圓山飯店，就前往西方或西北方的彩券行購買。

如果你在家，就以家為中心，往這些方位的投注站試試手氣。

3. 這類型的彩券行開大獎機率高

想買彩券？不妨選擇 坐向朝西或西北的彩券行，今日這些方位的投注站財氣最旺，可能更容易開出大獎。

4. 穿對顏色，提升財運

今天的 幸運色 為「木」與「火」色系，想增強好運，可多穿以下顏色：

木系顏色：綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色

火系顏色：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色

建議可透過 服裝、配件、指甲油、錢包 等方式運用這些顏色，讓財運更旺。

5. 這些小動作能聚財

「動一動，財氣來！」除了選對時機與地點，日常也可透過簡單的小動作來提升財運：

動鼻頭：鼻子代表「財帛宮」，可輕輕按壓鼻翼或撐一下鼻孔，幫助財氣流動。

拉耳垂：「有福之人耳垂厚」，時常輕輕拉拉耳朵，有助於增強福氣與財氣。

看似簡單的動作，卻可能是接財神的好方法，千萬別小看這些開運技巧！

14億元的威力彩頭獎即將開出，機會只給有準備的人！記得選對財神方位、挑對彩券行、穿上幸運色，再搭配 開運小動作，或許下一個大獎得主就是你！不過，購買彩券還是要量力而為，理性下注，財神自然來！

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