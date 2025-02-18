快訊

「苗栗國」大規模興建1交通建設 Cheap：值得鄰國台灣借鏡

西班牙馬德里：深度走訪歐洲音樂之城

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

聽新聞
0:00 / 0:00

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

旺好運／ 旺好運
彩券對獎示意圖。圖／AI生成
彩券對獎示意圖。圖／AI生成

威力彩頭獎已經連續槓龜31期，讓這次頭獎金額一舉上看14億元，成為近兩年來最高獎金的彩券大獎！隨著開獎倒數，彩券市場熱度飆升，許多人都期待能成為這次幸運兒。如果你也想抓住這次難得的機會，不妨參考開運達人楊登嵙教授提供的5大旺財中獎法則，提升財運，把握14億獎金的可能性！

1. 今天財運最好的生肖

2月17日這天，財運最旺的生肖是： 牛、蛇、馬、雞

如果你的生肖是其中之一，可千萬別錯過這次可能翻身成14億富翁的機會！

2. 財神爺在哪裡？這個方位能旺財

「選對地點，財運跟著來！」不同的日期有不同的財運方位，今天的 「財神方」 在 西方與西北方。

如何利用財神方？

若住家或飯店為圓心，朝西方或西北方的彩券行購買彩券或刮刮樂。例如：住在圓山飯店，就前往西方或西北方的彩券行購買。

如果你在家，就以家為中心，往這些方位的投注站試試手氣。

3. 這類型的彩券行開大獎機率高

想買彩券？不妨選擇 坐向朝西或西北的彩券行，今日這些方位的投注站財氣最旺，可能更容易開出大獎。

4. 穿對顏色，提升財運

今天的 幸運色 為「木」與「火」色系，想增強好運，可多穿以下顏色：

木系顏色：綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色

火系顏色：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色

建議可透過 服裝、配件、指甲油、錢包 等方式運用這些顏色，讓財運更旺。

5. 這些小動作能聚財

「動一動，財氣來！」除了選對時機與地點，日常也可透過簡單的小動作來提升財運：

動鼻頭：鼻子代表「財帛宮」，可輕輕按壓鼻翼或撐一下鼻孔，幫助財氣流動。

拉耳垂：「有福之人耳垂厚」，時常輕輕拉拉耳朵，有助於增強福氣與財氣。

看似簡單的動作，卻可能是接財神的好方法，千萬別小看這些開運技巧！

14億元的威力彩頭獎即將開出，機會只給有準備的人！記得選對財神方位、挑對彩券行、穿上幸運色，再搭配 開運小動作，或許下一個大獎得主就是你！不過，購買彩券還是要量力而為，理性下注，財神自然來！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩 彩券行 生肖 財神

延伸閱讀

財神還是沒來！威力彩連32摃 下期獎金上看16.5億

威力彩飆14億…4生肖財星旺 謹記「有捨財有得」

情人節快樂！見色忘友四生肖？蛇義氣是什麼、「這生肖」一戀愛就消失

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

相關新聞

雨水節氣現紫光！命理師教1招迎「紫氣東來」逢凶化吉、願望都實現

2月18日即將迎來節氣「雨水」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在週二下午17:59分左右，會有一段時間東方會出現「紫光」，也是漢朝劉向《列仙傳》所說的：「紫氣東來」，是吉祥的徵兆，只要向著東南方156度祭拜許願，就可以迎接『紫氣東來』吉祥運勢，為自己逢凶化吉。

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

威力彩頭獎已經連續槓龜31期，讓這次頭獎金額一舉上看14億元，成為近兩年來最高獎金的彩券大獎！隨著開獎倒數，彩券市場熱度飆升，許多人都期待能成為這次幸運兒。如果你也想抓住這次難得的機會，不妨參考開運達人楊登嵙教授提供的5大旺財中獎法則，提升財運，把握14億獎金的可能性！

今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

2025年2月18日18點07分，「雨水」節氣正式來臨，這是二十四節氣中的第二個節氣，象徵著春天的降臨，萬物開始復甦。雨水落在枯木上，讓大地迎來生機，落在乾裂的黃土地上，種子得以萌芽。這是一個象徵希望與新生的節氣，提醒人們要開始為一整年的豐收與健康做準備。

你上榜了嗎？「3大生肖」天生有福氣 賺錢和事業都精彩

每個人來到世上，都有不同的際遇，福分高低也有所差別，在十二生肖中，有幾位或許天生就擁有較高的福氣，但更重要的是，他們懂得累積自己的福報，加上大膽的衝勁，讓自己事業、財運都變得精彩，一起看看是哪幾位。

每日星座運勢／摩羯工作辛苦有成就 勿玩金錢遊戲

2025-02-18牡羊座短評：今天比較激動，容易有暴躁情緒。【整體運】感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情

唐綺陽星座運勢週報：處女當心遭情勒 雙魚感情要主動

本周是火星逆行巨蟹的尾聲，眾人感受能量被卡住的煩悶，尤其牡羊或天蠍最有感。周二太陽進雙魚，凸顯雙魚有關的事情，注意夢境、潛意識、身心靈等相關訊息，及宗教團體活動討論度高。水象能量強，請打開心胸，用心感受，可憑直覺做決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。