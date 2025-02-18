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雨水節氣現紫光！命理師教1招迎「紫氣東來」逢凶化吉、願望都實現

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許願示意圖。圖／AI生成
許願示意圖。圖／AI生成

2月18日即將迎來節氣「雨水」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在週二下午17:59分左右，會有一段時間東方會出現「紫光」，也是漢朝劉向《列仙傳》所說的：「紫氣東來」，是吉祥的徵兆，只要向著東南方156度祭拜許願，就可以迎接『紫氣東來』吉祥運勢，為自己逢凶化吉。

雨水進入雙魚月 要多靜心

另外，邱彥龍老師表示，2月18日「雨水」正式進入雙魚月，是一個靈性很強的月份，特別容易自我提升，多靜心、自我覺察，可以讓靈魂快速升級，雖然有些計畫或關係，會在這段時間被中斷甚或產生自我放棄的念頭，但這些都是受到目前星象的影響，千萬不要因此就停滯不前或沉浸在某個氣氛中，只要願意轉念付諸行動，就還有希望。

邱彥龍老師表示，所有消極念頭或不順的狀況，只要撐到2月24日為時兩個半月的火逆結束後，等火星順行，行動力就會增強，情緒也會漸趨穩定，問題會更容易解決，人際關係跟家庭關係的衝突也會比較趨緩；再加上2月28日到3月4日之間，會有無形貴人出現，所有事情發展跟關係的順暢度都會變高。

3月2日起金星逆行 要多拜神

但邱彥龍老師也提醒，3月2日開始至4月12日受到金星逆行影響，又會變得自我放縱、懶散、好色與虛榮，小心會因此影響財富並導致桃花劫。這段期間，可多祭拜太陰星君、太陽星君、三太子、土地公、觀音菩薩、關聖帝君等神祇，並穿搭紅色、金色、米白色、咖啡色、淺灰色的衣服，不但可提升自信、穩定能量、增加貴人運，並讓陰陽氣場調和，最好選擇絲絨、羊毛、亞麻的材質，多配戴金屬飾品，如銅、黃金或白金，能增強陽氣、強化財運、穩定磁場，讓運勢更加順遂、有助事業、財運或人際關係發揮到最佳狀態。

健康方面，邱彥龍老師提醒，這段期間要注意，感冒、新冠、病毒感染、腸胃疾病、頭痛、發燒、筋骨痠痛、發炎、神經痛、胃食道逆流、白血球問題、過度疲勞、肝臟疾病、免疫系統下降、過敏、搔癢、黴菌感染、肺部、呼吸系統、心血管疾病、高、低血壓問題、眼疾、痛風、糖尿病、風濕、皮膚病、關節肌肉僵硬、腳痛、膽囊結石、精神錯亂、賀爾蒙失調、記憶力衰退、呼吸困難、神經痛、意外受傷等，有不舒服要儘早就醫。

另外，邱彥龍老師表示，受到「雨水」期間最旺的星月亮、水星、木星、海王星影響，這段期間對於民眾事務、婦女事務、公共事業、五穀業、油類、文化藝術業、新聞、出版印刷業、塑膠業、進出口貿易、慈善福利機構、命理玄學、宗教身心靈產業、司法界、銀行保險業、印染纖維業、金融證券業、橡膠業、酒店、飯店業、淡海漁產業、船務、運輸物流業、飲食業、化學產業等行業都會走比較好的運勢。

6生肖運勢沖天 有名有財

另外，上升、太陽、月亮落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛等6星座者，這段時間飛黃騰達，適合強強聯手，可以得到不少助力，會很有成就感，不論財富、事業、名聲都會有好的發展。

邱彥龍老師並引用《易林·家人之恆》卦：『安上宜官，一日九遷；踰群超等，牧養恆山』，總結「雨水」期間整體運勢建議，就是用盡全力往上走，雖然會非常奔波，但記得超前佈署，就能快速的超越許多人，讓自己站在無往不利的風頭上，順風順水。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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