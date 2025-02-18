今日「雨水」禁忌曝！別吃這類食物 四生肖要保暖顧健康

2025年2月18日18點07分，「雨水」節氣正式來臨，這是二十四節氣中的第二個節氣，象徵著春天的降臨，萬物開始復甦。雨水落在枯木上，讓大地迎來生機，落在乾裂的黃土地上，種子得以萌芽。這是一個象徵希望與新生的節氣，提醒人們要開始為一整年的豐收與健康做準備。

民俗專家楊登嵙教授表示，進入雨水節氣後，氣溫逐漸回升，但濕度也隨之增加，寒濕之氣仍可能影響人體健康，特別是過敏性疾病、關節問題及呼吸道疾病更容易發作。根據五行養生法，此時應調整飲食、衣著與作息，掌握正確的開運與養生之道，讓自己順應節氣變化，避開疾病，迎來好運。

1. 食的養生與禁忌

多吃甘潤少酸：此時應避免過多酸味食物，建議多攝取微甜且滋潤的食材，如蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、芭樂、粥等，以養脾健胃。

避免過度進補：年後不宜大量食補，應以平補為主，多喝溫開水，保持身體水分平衡。

驅寒去濕：可飲用紅糖薑棗茶，泡熱水澡或泡腳，幫助驅寒除濕，促進血液循環。

茶飲祛濕：雨水時節濕氣重，可用菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等泡茶，幫助利尿排濕，減少體內積濕。

2. 衣的養生與禁忌

「洋蔥式穿搭」應對氣溫變化：春季氣溫多變，早晚依舊寒冷，棉衣不可驟減，以防風寒入侵，造成感冒或關節不適。

防潮防濕：雨水節氣濕氣較重，衣物應保持乾燥，避免長時間穿濕衣，防止寒濕入侵身體，影響健康。

3. 住的養生與禁忌

室內環境調整：可在居家環境種植綠葉植物，不僅能增添生氣，也有助於空氣淨化，營造良好的居住環境。

穿襪子睡覺：選擇透氣性好的棉質或羊毛襪，保持雙腳溫暖，促進血液循環，有助於提高睡眠品質。

4. 行的養生與禁忌

外出防寒保暖：日夜溫差仍大，晨間運動時建議穿戴外套，特別注意頸部和四肢保暖，避免受涼。

攜帶雨具：雨水節氣多雨，出門記得攜帶雨傘或雨衣，避免因淋濕而感冒。

5. 育的養生與禁忌

保持心情開朗：春天是萬物生長的季節，應以開放的心態迎接變化，避免生悶氣或情緒過於激動，以免影響肝氣運行。

預防「春睏」：春季濕氣較重，容易導致精神不濟，應適當增加活動量，如戶外散步、爬樓梯、家務運動等，以提高新陳代謝，改善疲倦感。

運動養陽氣：選擇和緩的運動，如瑜珈、伸展操、氣功等，能有效促進血液循環，幫助身體適應氣候變化。

6. 樂的養生與禁忌

室內運動取代戶外活動：雨水時節常遇陰雨天，不便外出運動，可在家鋪上瑜珈墊做運動，或透過健身環、跳繩、居家健身設備等方式，達到運動效果。

音樂紓壓：適當聆聽柔和輕快的音樂，如古典樂、輕音樂等，有助於舒緩壓力，提升內在平衡感。

雨水節氣特別提醒：這些生肖要注意健康

2025年雨水節氣期間，以下生肖需特別注意健康：兔、龍、猴、蛇。

這段時間寒濕之氣較重，這些生肖的人要特別留意以下健康問題：

呼吸道疾病（如過敏性鼻炎、氣喘）

皮膚問題（如濕疹、過敏）

關節不適（如風濕、關節炎）

建議加強保暖，避免潮濕環境，調整飲食以減少體內濕氣累積。

「雨水」節氣標誌著春天的正式來臨，氣溫逐漸回暖，但濕氣也隨之增加。適當調整生活習慣，從飲食、穿衣、居住、行動、運動、娛樂等各方面入手，不僅能提升健康運，也能順應時節開運。順應自然變化，保持身心平衡，就能迎來春天的生機與財氣！

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