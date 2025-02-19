快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

3星座「聰明反被聰明誤」！處女抓小放大、天秤苛求完美、他機關算盡

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家在節目提醒三星座切勿執著細節。 示意圖／ingimage
星座專家在節目提醒三星座切勿執著細節。 示意圖／ingimage

哪些星座聰明反被聰明誤？星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享總是想來想去，但是仍「智者千慮，必有一失」的三個星座 ，建議參考太陽、上升和水星星座。

Top3 處女座／執著細節 忽略大局

處女座拘泥於細節，看到問題就不舒服、不公平、委屈。事實上，許多小事的情緒背後還有價值計算，還有未來各自的生活。舉例來說，與其打官司十年，花費時間與精力，不如退一步拿掉機會成本，自己努力賺錢、開源更好。人生很多事情不公平，「兩害相權取其輕」過好自己的生活才重要。

Top2 天秤座／追求完美 錯失機會

天秤座追求完美，總是害怕不被認可，總擔心未來檢討，卻發現事情不周全，但是太過於追求完美，堅持一些觀點，常會造成階段性的卡關，造成不良後果。天秤座想把每件事做得圓滿，結果卻弄得亂七八糟。提醒天秤追求完美的同時，不要忘記檢查其背後的機會成本，如此一來天秤座的才智才能幫助自己成長，而不是耽誤人生。

Top1 雙子座／過度分析 容易迷失

雙子座總是想得太多，人的創造力時常來自放鬆的心境，包括金錢、人脈的回報都要順其自然，一但算計過度恐有反效果。雙子座最糟的情況，便是想得太多做得太少，出現延宕效應。建議雙子座別再過度分析利害，把該做好的做好，與其執著分析利益得失，不如看緣分和當下的機緣，過度精算反而不能好好享受自己的人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

3600後只能包6000？死黨台北五星飯店辦婚宴 他苦惱：壓力有點大

遭星巴克店員誤會亂拿吸管 她獲道歉難釋懷：不會再光顧

養兒防老過時？容易被子女啃老Top3星座…第一名「這星座媽媽」超溺愛

只是多心？她焦慮男友屢接送正妹同事 網直指疑點：多餘社交

相關新聞

3星座「聰明反被聰明誤」！處女抓小放大、天秤苛求完美、他機關算盡

哪些星座聰明反被聰明誤？星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享總是想來想去，還是智人千慮必有一失的三個星座 ，建議參考太陽、上升和水星星座。

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

威力彩連槓32期，最新一期20日(周四)頭獎上看16.5億，又掀起一波搶買潮。命理專家蔡上機臉書分享，馬、狗、虎三個生肖財運最旺，還有幸運色與財位。

從牙齒看性格！「這特徵」天生大嘴巴…難守住秘密

牙齒是人體重要的組成部分之一，在醫學上可透過牙齒，推測出年齡、樣貌與體質；而在面相學中，牙齒的狀態能看出一個人的性格和命運！

2025年誰會犯小人？牛成功要低調、兔別當濫好人、「這生肖」恐成詐騙肥羊

命理師湯鎮瑋老師分享，2025年五個生肖要注意犯小人問題。老師解釋，八字是人的出生年月日時，也就是「四柱」。四柱撐起一個人的命格，富貴榮枯息息相關，要從命理去了解自己或家人，改變缺點，人生就更圓滿。

每日星座運勢／金牛需注意自身言行 賺錢務實一點

2025-02-19牡羊座短評：與人合作易產生意見分歧。【整體運】對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可

下期威力彩拚16.5億！4星座4生肖偏財運旺「搭幸運食物」不中都難

威力彩目前連32摃，台彩表示，下期（2月20日）預估銷售金額為7億至8億元，頭獎累積金額預估上看16.5億元，也是第五屆以來最高的頭獎獎金。清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，有四生肖、四星座偏財運極旺，按照老師分享步驟去下注，有可能抱走大獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。