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唐綺陽星座運勢週報：處女當心遭情勒 雙魚感情要主動
【唐綺陽星座運勢週報2/17-2/23】
本週是火星逆行巨蟹的尾聲，眾人感受能量被卡住的煩悶，尤其牡羊或天蠍最有感。週二太陽進雙魚，凸顯雙魚有關的事情，注意夢境、潛意識、身心靈等相關訊息，及宗教團體活動討論度高。水象能量強，請打開心胸，用心感受，可憑直覺做決定。
12星座個別影響：
獅子：工作量驟增注意健康；感情小心因爆脾氣失和
射手：工作別太執著多參考建議；太濫情會自斬桃花
魔羯：資金卡關需靜候時機；感情當心太務實而掃興
水瓶：別太猶豫拿出自信抓緊機會；感情停滯需決斷
牡羊：意見不同需耗時說服；感情可換新造型吸引桃花
金牛：他人的承諾別太相信；平常心面對感情玩笑撩撥
巨蟹：有貴人出現但不好伺候；感情上的包容適可而止
處女：面對他人的情勒別中招；感情問題需解決別心軟
雙子：合作運旺人際關係活絡；感情散發魅力桃花朵朵
天秤：擔任支援後盾加強人脈；感情因出手幫忙獲青睞
天蠍：完美的提案需再多觀察；雖有桃花但卻沒有落實
雙魚：工作暢通無阻順利推進；感情主動出擊才有進展
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