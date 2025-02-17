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威力彩飆14億…4生肖財星旺 謹記「有捨財有得」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金有機會上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金有機會上看14億元。報系資料照

威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金上看14億元，民俗專家廖大乙提醒，乙巳蛇年的大利方位為南、北方，又以龍、狗、牛、羊4生肖財星高照，宜把握時機求財，但「有捨財有得」，行善布施可添財納福，有助增加中獎機會。

廖大乙指出，乙巳蛇年五行上屬木，大利方位於南方及北方，其中龍、狗、牛、羊4生肖一甩去年犯太歲陰霾，財星高照，可以把握時機求財，建議能依大利方位，到自家附近廟宇祈求，或雙手合十向天祈禱，也要記得「有捨財有得」。

他說明，每個人都想中獎，可中獎得看個人運氣及福報，但天下沒有白吃的午餐，除了向天或附近廟宇誠心祈求，謹記「有捨財有得」，不妨透過捐血、關懷長輩，甚至久未聯繫的親友等，行善布施，為自己添財納福，有助於增加中獎機會。

威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金有機會上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓31期，今天周一將開獎，頭獎獎金有機會上看14億元。報系資料照
彩券對獎示意圖。圖／AI生成
彩券對獎示意圖。圖／AI生成

生肖 蛇年 頭獎

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