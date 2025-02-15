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超可靠！值得依賴的星座朋友 金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
你是否也有那種不管遇到什麼事，都能冷靜應對、相當可靠的朋友呢？日媒「占いTV」近日分享了性格最沉著穩重的12星座排行，待在他們身邊，總是不自覺感到安心，快來看看你的朋友上榜了沒！
第1名：金牛座
金牛座不喜歡匆匆忙忙，總是保持自己的節奏，從容不迫。無論發生什麼事，他們都不會慌亂，彷彿時間在他們周圍流動得特別慢一樣。因此，待在金牛座身邊，會莫名地讓人感到放鬆和自在。
第2名：射手座
射手座是超級樂觀派！就算遇到讓人沮喪的事，也不會糾結太久。如果身邊有人低落，他們一定會拍拍對方的肩膀說：「沒問題啦，一切都會搞定的！」而神奇的是，當射手座這麼說時，真的會讓人覺得事情好像沒那麼嚴重了。
第3名：天蠍座
天蠍座心胸寬廣，無論聽到什麼話，都能包容接納，從不輕易否定別人。不管是抱怨還是委屈，他們都能理解你的感受，溫柔地安慰你。跟天蠍座聊完天，心情總會變得輕鬆許多。
第4名：天秤座
天秤座具服務精神，總是能說出貼心又幽默的話，讓身邊的人放鬆，笑容滿面。
第5名：處女座
處女座性格細膩又體貼，總是不自覺地展露對他人的關心，以溫柔擁抱大家。
第6名：獅子座
獅子座天真無邪的笑容，總能讓人感到溫暖和平靜。
第7名：雙魚座
性格自然不做作，和他們相處就算是初次見面，也能毫無壓力。
第8名：水瓶座
對於自己喜歡的事物容易陷入狂熱。興趣相投的人會覺得水瓶超有趣，但合不來的人可能會覺得他不好相處。
第9名：摩羯座
講話犀利卻很實在，雖然很有道理，但這樣的態度有時候會讓人不自覺地縮起來。
第10名：雙子座
聊天高手，總能帶動團體氣氛，但有時會因為話太多，讓旁人插不上嘴。
第11名：巨蟹座
很愛照顧人，但偶爾會熱心過頭，讓人覺得有點壓力。
第12名：牡羊座
活力滿滿，完全靜不下來，像一顆隨時準備衝出去的炮彈，搞得身邊的人也無法冷靜、情緒緊繃。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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