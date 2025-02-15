情人節脫單必拜！網議全台八大月老廟 靈驗程度讓人直呼「超厲害」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「月老廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大月老廟。

每當面臨感情困擾或渴望新感情時，許多人會祈求掌管姻緣的「月下老人」保佑，希望可以遇到心儀對象，讓有情人終成眷屬，在全台有許多靈驗的月老廟，在此之中最受網友關注的廟宇又屬哪間呢？就讓我們來揭曉吧！

「樂成宮」求復合超靈驗平日人少好參拜 「霞海城隍廟」快狠準易找到結婚對象

▲ 網友熱議全台TOP8月老廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對月老廟的討論，以香火鼎盛的「台中樂成宮」最受關注，除了是知名的媽祖廟，樂成宮的月老更以靈驗而享譽全台，有網友評論道「香火鼎盛到可怕」，就算是鄰近閉宮，「月老殿還是很多人在求籤」。

網路上不乏網友分享在拜完月老後，就成功交往甚至斬掉爛桃花的經驗，「去拜了2次樂成宮就遇到我男友了」、「我跟樂成宮月老求斬斷緣分，三個月後斬斷了」。許多人認為樂成宮對於「求復合」格外靈驗，「年初有分手，我有去『樂成宮』拜拜月老，如今復合一段時間了」，也有網友建議「平日來比較能好好參拜，帶著最大誠心跟月老描述自己心中所想另一半的條件」，更有可能心想事成！

台北市大稻埕的「台北霞海城隍廟」也備受網友討論，霞海城隍廟的月老以「快速配對」聞名，不少網友表示自己在去完後都迅速找到另一半，「去拜過一次，桃花一直開」、「朋友不少個都是拜完後一個月內遇到符合的對象」，直呼「真的超厲害」。

更有許多人和月老介紹的對象走到結婚，有網友便分享自己在拜完後便和不適合的前男友分手，在和現任結婚後，才驚訝發現「我們各自在同一年到霞海城隍廟拜過月老」，直呼「月老牽的紅線真的是又粗又穩」，現在兩人更育有一子，「我們一家真的是霞海城隍廟『緣』在一起的」！

台北市著名觀光景點之一的「艋舺龍山寺」同樣廣受熱議，連因12強賽來台的捷克國家隊都曾前往拜月老求姻緣，被許多網友讚「非常靈驗」、「朋友去完兩個禮拜交男朋友，現在閃得要死」、「拜過兩次都半個月內在一起，分別都有在一起2年跟3年」。

也有人提醒雖然「條件列清楚就會幫你找有緣分且符合你條件的有緣人」，但「相處磨合跟結果都請自行負責」，是否長久仍取決於實際相處。此外，不少人亦會到龍山寺「斬桃花」，「龍山寺幫我斷了不少爛桃花」、「龍山寺斬超快」，「連廟門都還沒走出去」就斬完了，大推「斬爛桃花必選龍山寺」！

你曾經拜過月老嗎？有哪些月老廟也是你覺得非常靈驗的呢？不論選擇去哪座月老廟祈求姻緣，最重要的還是自己的努力。在提升自我的同時，把握生活中的機會多認識他人，才更有可能找到理想的感情！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「月老廟」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/14~2025/01/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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