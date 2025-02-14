蛇轉乾坤！4生肖會開運但要注意…鼠防小人、2生肖請潔身自愛

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為運勢示意圖。圖／AI生成
圖為運勢示意圖。圖／AI生成

除舊迎新，新的一年哪個生肖會「開運」呢？命理師書珩老師在《命運好好玩》節目中分享2025年即將開運的4個生肖，快來看看誰會開運吧！

Top4 生肖狗：天道酬勤 紅鸞運開

在2025年，如果是單身屬狗的人，終於能找到生命中期待很久的人，此時談戀愛或找對象，都能容易找到與你脾氣相合或興趣相合的人，但如果是已婚者，要懂得隔絕緋聞、拒絕異性好意，因為當紅運開時，也不見得是好事。

今年也是適合學習的一年，會有文思泉湧的感覺，此外一定要做好「理財規劃」，適當分配賺到的錢，在年底就能得到很好的收益。但受到兩顆凶星的影響，要注意精神上的損耗，晚上不要熬夜，開車時務必集中精神。

Top3 生肖雞：吉興拱照 金匱財運

今年屬雞的人金匱財運到了，可以展現出領導才能，靠著創意，收入可能會提高。如果想到遠方旅遊、進修或出差，都是很好的事。

如果想要做房屋上的買賣，要注意價格，留意房仲或屋主的承諾。今年也不能暴飲暴食，要小心腸胃的健康。

Top3 生肖馬：腳踏實地 太陽貴人

今年貴人運非常好，只要開口別人都願意幫助你，除了腦袋好像被打開以外，學習的運氣、考試運也會特別好。

但是要遠離「聲色犬馬」，越晚營業的場所越是不要去，尤其如果希望自己愛情運或財運順遂，更要控制自己的感情，維持理性的情緒。

Top1 生肖鼠：平步青雲 龍德加持

2025年屬鼠的人終於能翻身大躍進，貴人加持和正財運，工作中的能量也會非常強大，但是當你乘風而上、力爭上游時，要注意自己的身體健康，特別要注意「睡眠」問題。

今年要特別小心「小人」，經常會有人在你後面議論紛紛，或是在合作時出現小插曲，要懂得明哲保身，保護自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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