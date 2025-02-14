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又被她說中！新光三越氣爆 命理師初一已示警：中部要注意用火安全

聯合新聞網／ 綜合報導
台中新光三越氣爆，內部面目全非。圖／台中市消防局提供
台中新光三越氣爆，內部面目全非。圖／台中市消防局提供

新光三越台中店封閉施工的12樓美食街，昨(13)日上午11點多發生氣爆，釀4死、31人輕重傷。有人翻出，命理專家周映君早於今年大年初一(1月29日)就在電視特別節目中明確說出，台灣2025年要預防火災干擾，點出中部需更注意用火安全，不少網友對此預言感到不寒而慓。

命理專家周映君在今年大年初一首播的電視節目《命運好好玩》中，示警台灣今年需注意3件事，除需防病氣、疾病，也需多預防火災干擾，要多注意用火安全問題，以及防是非，宮非紛爭多，凡事莫太急。

周映君解釋，因為今年是乙巳蛇年剋金，而金在西，以台灣來說，西半部通常是指中部地區，而火剋金，她因此判斷：「北部比較沒有火災，中部比較會火災」，呼籲台灣中部要多注意用火安全。

在新光三越台中店發生氣爆事件後，《命運好好玩》也剪出精華片段放上YouTube頻道，並寫道：「太毛了！周映君老師神算台灣國運再度成真！台中百貨氣爆多人死傷人數攀升中！蛇年台灣人還要注意哪些災難？」。不少網友在Threads留言認為，周映君光是在6年前神預言了前台北市長柯文哲沒有總統命，並於66歲會「走入空亡」，就讓人嘖嘖稱奇，這回又再度命中台中發生嚴重災情，讓人不寒而慓。

事實上，周映君去(2024)年也預言2025年「強木要穿紅，青蛇不往西」，暗示西方今年會有動盪不斷，隨後美國便發生加州大火，再度讓人覺得她預言災難成真。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 新光三越氣爆

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