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4生肖超浪漫…馬有儀式感、羊溫柔、和「這動物」交往永遠不無聊

旺好運／ 旺好運
情侶甜蜜蜜示意圖。圖/AI生成
情侶甜蜜蜜示意圖。圖/AI生成

有些人生活過得單調平凡，有些人會追求更有變化和新鮮感，旺好運分享以下4個生肖，他們喜歡擁有浪漫的生活風格，過更有情調的日子！

最愛浪漫生肖：馬

屬馬的人不喜歡單調的生活，希望不只柴米油鹽，最好三不五時能準備一些不同的儀式感，在談戀愛時也會善用小心機，製造浪漫的機會。

最愛浪漫生肖：羊

屬羊的人個性細膩，期許有新鮮感的生活，在品味跟物質上都有一定的要求，談戀愛時會用溫柔體貼的攻勢來攻陷對方。

最愛浪漫生肖：猴

屬猴的人樂於各種嘗試，哪裡新鮮有趣就哪裡去，靈活善變的他們充滿生活情調，和他們待在一起的情人與朋友都不會無聊。

最愛浪漫生肖：豬

屬豬的人熱愛生活，追求品質，注重精神層面的充實，在感情上也偏好用浪漫情調的風格與對方相處，打造更多美好時光。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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