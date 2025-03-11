4生肖超浪漫…馬有儀式感、羊溫柔、和「這動物」交往永遠不無聊
有些人生活過得單調平凡，有些人會追求更有變化和新鮮感，旺好運分享以下4個生肖，他們喜歡擁有浪漫的生活風格，過更有情調的日子！
最愛浪漫生肖：馬
屬馬的人不喜歡單調的生活，希望不只柴米油鹽，最好三不五時能準備一些不同的儀式感，在談戀愛時也會善用小心機，製造浪漫的機會。
最愛浪漫生肖：羊
屬羊的人個性細膩，期許有新鮮感的生活，在品味跟物質上都有一定的要求，談戀愛時會用溫柔體貼的攻勢來攻陷對方。
最愛浪漫生肖：猴
屬猴的人樂於各種嘗試，哪裡新鮮有趣就哪裡去，靈活善變的他們充滿生活情調，和他們待在一起的情人與朋友都不會無聊。
最愛浪漫生肖：豬
屬豬的人熱愛生活，追求品質，注重精神層面的充實，在感情上也偏好用浪漫情調的風格與對方相處，打造更多美好時光。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言