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識人不清又叛逆！「這些面相」年輕人容易衝詐騙園區…家長要注意

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圖為詐騙園區陷阱示意圖。圖／AI生成
圖為詐騙園區陷阱示意圖。圖／AI生成

近來鬧的沸沸揚揚的柬埔寨詐騙販賣人口事件，除了引起一些社會不安外，想來家中有年輕待業孩子們的家長一定更爲憂心。

台灣也有很多工作機會，為什麼這些人要遠離家人朋友，冒著生命危險到不可知的異鄉去工作呢？無非就是輕信詐騙集團的美麗謊言，不需學歷、不需經歷，輕鬆月入高薪，這種千篇一律的騙人話術，到底有哪些人還願意相信呢？我們就從面相的角度來看看！

★印堂主思維

首先我們從印堂，也就是兩眉之間看起，印堂為我們思維系統之總開關，印堂凹陷、過窄、有紋路、惡痣等等，都會影響個性影響判斷能力，進而變成識人不明而容易相信別人誇大的言詞。

★眼睛主觀點

第二是眼睛，眼睛主觀點，是我們的靈魂之窗，有三白眼的人，個性較判逆又有野心容易誤入歧途，大小眼、眼睛一高一低，均主有雙重個性，對事務的看法容易流於偏頗，眼睛無神者較無主見容易輕信他人。

★耳朵主智慧

第三為耳朵，耳朵主名聲、福祿、智慧，耳形不好又低於眼睛的人，較缺聰明才智，耳形短小者，信心不足意志不堅，耳朵過軟的人，缺乏原則，有招風耳者，好奇心強，易受引誘。

家中孩子或者親朋好友當中，若有符合以上這些特徵的人，當他們在找工作時，長輩們一定要多給予關心，才能避免悲劇發生！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

柬埔寨 詐騙 面相

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